Başkan Akmurat'tan, şehit polis Fethi Sekin'i anma mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akmurat'tan, şehit polis Fethi Sekin'i anma mesajı - Son Dakika

Başkan Akmurat'tan, şehit polis Fethi Sekin'i anma mesajı

6 saat önce

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, şehit polis Fethi Sekin için anma mesajı yayımladı.

Başkan Akmurat'tan, şehit polis Fethi Sekin'i anma mesajı, System.String[]

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, şehit polis Fethi Sekin için anma mesajı yayımladı.

Akmurat, mesajında, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde hain saldırıyı önleyen ve canı pahasına insanların hayatını kurtaran kahraman şehit polis Fethi Sekin'i seneyi devriyesinde rahmetle andığını belirtti.

Akmurat, "Şehidimizin unutmadık, unutmayacağız. Ne kadar dua etsek azdır, canı pahasına hainlere göz açtırmayan şehidimize büyük bir minnet borçluyuz. Allah cümle şehitlerimize rahmet eylesin. Ailelerine ve sevdiklerine de sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fethi Sekin, Baskil, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı Büyükçekmece'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Son Dakika Haberleri
22:41 Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor (2) - Son Dakika
22:40 Soba patladı, ev küle döndü - Son Dakika
22:40 Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
22:40 İskenderun'da yağmur altında Emre Aydın konseri - Son Dakika
22:36 İran ile savaşa hayır protestosu düzenlendi - NEW - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika
21:25 Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 22:43:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Akmurat'tan, şehit polis Fethi Sekin'i anma mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]