Başkan Akpolat, çocukları 'Online Geçit Töreni'ne davet etti - Son Dakika
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Başkan Akpolat, çocukları 'Online Geçit Töreni'ne davet etti

6 saat önce

Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yıl dönümü nedeniyle Youtube kanalından çocuklara özel bir yayın gerçekleştirerek miniklerin bayram coşkusuna ortak oluyor.

Başkan Akpolat, çocukları 'Online Geçit Töreni'ne davet etti, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yıl dönümü nedeniyle Youtube kanalından çocuklara özel bir yayın gerçekleştirerek miniklerin bayram coşkusuna ortak oluyor. Beşiktaş'ın cadde ve sokaklarının bayraklarla donatıldığını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat komşularına seslendi ve herkesi online olarak düzenledikleri 23 Nisan Online Geçit Töreni'ne davet etti.

23 Nisan Beşiktaş'ta sabah düzenlenen resmi tören kutlamalarıyla başladı. Bu yıl 100. Yılı kutlanan TBMM'nin kuruluşu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Beşiktaş Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı'na tüm vatandaşları adına çelenk bıraktı.

Başkan Akpolat, 100. Yılı kutlanan Meclis'in açılışı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için  şunları söyledi:  "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programımız dahilinde bu sabah resmi törenimizi gerçekleştirdik. Gazi Meclisimizin açılışının 100. yılında tüm vatandaşlarımız adına Beşiktaş Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı'na çelenk sunduk."

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı bu sene koronavirüs salgını nedeniyle ilk kez evlerde kutlanıyor. Türkiye'nin birçok yerinde online kutlamalar yapılarak minikler bayram coşkusunu doyasıya yaşıyor. Beşiktaş Belediyesi ilçenin cadde ve sokaklarını 23 Nisan'ın "100. Yılında Her Evde Kutlu Olsun" afişlerini astı ve her yeri bayraklarla donattı. Beşiktaşlı vatandaşlar da evlerini Türk Bayrakları ve Atatürk'ün posterleriyle süsleyerek bayram kutlamalarına katılıyor.

100. Yıla özel kutlamalar kapsamında, dünyaca ünlü projelere imza atan Beşiktaş Çocuk Korosu tüm dünya çocukları için 23 Nisan 100. Yıl Marşı'nı seslendirdi. Beşiktaş Belediyesi ekipleri miniklerin bayramını renklendirmek için önce gökyüzüne balonlar bıraktı ardından çocuklara boyama seti ve bayrak dağıttı. Belediyeye ait anons aracı ise tüm gün ilçede çocuklara yönelik şarkılar çalarak tüm çocukların evlerinde mutlu olmalarını sağladı.Beşiktaş Belediyesi YouTube Kanalı da çocukların bayramı neşe ve coşku içinde geçirmesini sağlamak için 23 Nisan'a özel olarak çocuk filmlerinden, kukla ve meddah gösterimlerine eğitici ve eğlendirici zengin içeriklerle dopdolu bir yayın akışı hazırladı.

23 Nisan akşamı tüm Türkiye'de olduğu gibi Beşiktaş'ta da akşam saatlerinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunarak bayram en güzel şekilde kutlanacak.

BAŞKAN AKPOLAT'TAN ANNE VE BABALARA ONLINE GEÇİT TÖRENİ ÇAĞRISI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'da sosyal medya hesabından bir çağrı yaparak anne ve babalara seslendi, bütün çocukları 'Online Geçit Töreni'ne davet ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili anne babalar, çocuklarınızın fotoğrafını #HerEvdeKutluOlsun hashtag'iyle bizimle paylaşın, Instagram hesabımızdan yayınlanacak, 23 Nisan'a özel online geçit töreninde onlar da yerini alsın. Bu yıl #23Nisan'da evdeyiz ama online geçit töreniyle Beşiktaş'ta hep beraberiz!'


Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:55 Kaynak: DHA

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