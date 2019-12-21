Başkan Akpolat eğitimcilerle kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Akpolat eğitimcilerle kahvaltıda bir araya geldi

6 saat önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş'ta görev yapan öğretmen ve okul aile birliklerini oluşturan velilerle MKM'de gerçekleşen kahvaltı programında bir araya geldi.

Başkan Akpolat eğitimcilerle kahvaltıda bir araya geldi, System.String[]

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş'ta görev yapan öğretmen ve okul aile birliklerini oluşturan velilerle MKM'de gerçekleşen kahvaltı programında bir araya geldi. Etkinlikte eğitim ve öğretimin önemine değinen Başkan Akpolat, 2019 yılında Beşiktaş'ta bulunan devlet okullarında yapılan çalışmalar hakkında da öğretmenlere bilgi verdi.


Eğitim ve öğretim alanında yapılan çalışmalarla adından söz ettiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bugün sabah Beşiktaş'ta görev yapan öğretmenler ve okul aile birliği başkanı velilerle Mustafa Kemal Merkezi'nde kahvaltı programında bir araya geldi. Öğretmen ve velilerin masalarını tek tek dolaşan Başkan Akpolat, herkesle yakından ilgilendi. Daha sonra 45 okulda tamamlanan çalışmalardan bahsederek Beşiktaş'ın eğitim alanında yaptığı ve yapacağı projeleri anlattı.


"Eğitim alanında ciddi bir ağ oluşturuyoruz"


"Bugün buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Akpolat şu ifadeleri kullandı: "Bugün biz buraya sizleri siyaset yapmak için değil okullarımızla ilgili, eğitimle ilgili ne yapabiliriz sizlerle fikir alışverişinde bulunmak için davet ettik. Ülkemizin geçtiği durumlar belli. Ekonomik bir sıkıntı içinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine bizler de yerel yönetimler olarak üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız. Bu yüzden okullarda birebir öğrencilerle muhatap olan ve ihtiyaç sahipleri aileleri gören, onların nelere ihtiyacı olduğunu gören sizlersiniz. Bizde bu sosyal yardımların daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesini istiyoruz. Yeni yıldan sonra hem burslara hem de sosyal yardımlara başlayacağız. Biz Beşiktaş Akademi'yi kurduk. Burada ortaokul ve liseye ücretsiz olarak hazırlık kurslarına başladık ve ciddi bir öğrenci kaydı var. Çocuk Bilim Merkezimiz var bu merkezle okullarımız çalışmalar gerçekleştiriyor orada da eksikler var ve daha kapsamlı hizmete açılacak. Devlet okulunda okuyan çocukların spor yapacağı alanlar yok ve İBB'ye ait bir spor salonu Beşiktaş Belediyesi'ne tahsis edilecek ve çocuklarımız ücretsiz olarak spor yapabilecekler. Akatlar'da bulunan No 1903 Tesisleri'nde bulunan spor salonunu da devlet okulunda okuyan çocuklarımıza açacağız. Bir kütüphane hazırladık ve şubatın ilk haftasında açılışını yapacağız. Aynı zamanda öğrenci çalışma merkezimizde bir yemekhanemiz var burada 24 saat ücretsiz olarak yemek ihtiyaçlarını giderebilecekler. Biz eğitim alanında çok ciddi bir ağ oluşturuyoruz" dedi.


Ayrıca Başkan Akpolat, sosyal medya hesabından da öğretmenler buluşmasıyla ilgili paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı: " Beşiktaşımızdaki okul aile birlikleri, velilerimiz ve çocuklarımızın geleceğini şekillendiren öğretmenlerimiz ile buluştuk. Geçtiğimiz aylarda tüm devlet okullarımızın ihtiyaçlarını el birliği ile tamamladık. Çocuklarımızın eğitim standartlarını iyileştirmeye devam edeceğiz" - İSTANBUL

Rıza Akpolat, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
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