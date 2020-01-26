Başkan Akpolat'ın çağrısına Beşiktaşlılardan büyük destek geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akpolat'ın çağrısına Beşiktaşlılardan büyük destek geldi - Son Dakika

Başkan Akpolat'ın çağrısına Beşiktaşlılardan büyük destek geldi

6 saat önce

BEŞİKTAŞ Belediyesi, deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşlar için yardım seferberliği başlattı.

Başkan Akpolat'ın çağrısına Beşiktaşlılardan büyük destek geldi, System.String[]

BEŞİKTAŞ Belediyesi, deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşlar için yardım seferberliği başlattı. Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya yüzlerce vatandaş, kısa sürede yanıt vererek depremzedeler için ihtiyaç malzemelerini Beşiktaş Belediyesi'ne getirdi.

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında, birçok belediye yardım seferberliği başlattı. Beşiktaş Belediyesi de yardımların toplanması için harekete geçti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın başlattığı yardım seferberliği hemen karşılık buldu.

YÜZLERCE VATANDAŞ DEPREMZEDELER İÇİN MALZEME GETİRDİ

Yüzlerce vatandaş depremin yaralarını sarmak için uyku tulumu, mont, battaniye, çadır, kışlık yetişkin ve çocuk ayakkabısı başta olmak üzere buna benzer malzemeleri Beşiktaş Belediyesi Ana Hizmet Binasına getirdi. Başkan Rıza Akpolat, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle gün içinde toplantı yaparak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN AKPOLAT'TAN TEK YÜREK ÇAĞRISI

Yardım seferberliğine gösterdiği hassasiyetten ötürü komşularına teşekkür eden Başkan Rıza Akpolat şu ifadeleri kullandı. "# Deprem bölgemizdeki vatandaşlarımız için tek yürek olduk! Başlattığımız dayanışma köprüsüne yoğun ilgi gösteren komşularımıza teşekkür ederiz. Yardımlarınızı 28 Ocak 17.00'ye kadar Belediye hizmet binamıza bırakabilirsiniz. Beşiktaş'ta paydaşlarımıza ve komşularımıza yaptığımız çağrı sonucunda, dün geceden itibaren yüzlerce vatandaşımızdan deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeler geldi. Salı günü 17.00'ye kadar yardımlarınızı bize ulaştırabilirsiniz."


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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:04 Kaynak: DHA
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