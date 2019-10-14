Son Dakika Haberleri: Başkan Akpolat, İstanbul Komedi Festivali'nin açılışına katıldı
Son Dakika Güncel Başkan Akpolat, İstanbul Komedi Festivali'nin açılışına katıldı

Başkan Akpolat, İstanbul Komedi Festivali'nin açılışına katıldı

1 saat önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Komedi Festivali'nin açılışına katıldı.

Başkan Akpolat, İstanbul Komedi Festivali'nin açılışına katıldı, System.String[]

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Komedi Festivali'nin açılışına katıldı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesinin desteklediği Uluslararası İstanbul Komedi Festivali, Beşiktaş Kültür Merkezi BKM'de başladı. Festivalin açılışı, usta komedyen Cem Yılmaz'ın Soru & Cevap etkinliği ile gerçekleşti. Açılışa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat eşi Derya Akpolat, BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.


Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat festivalde ev sahibi olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Akpolat, "Beşiktaş Kültür Merkezi ülkemize Kültür ve Sanat alanında uluslararası saygınlık kazandıran çalışmaları ve yüzlerce yeni sanatçı kazandıran bir okul olma özelliği ile de gurur kaynağımız. İş birliğimizi ülkemize ve İstanbulumuza katma değer oluşturacak yeni projeler üreterek geliştireceğiz" dedi.


İstanbul Komedi Festivali 3 Kasım'a kadar 107 farklı performansla 15 farklı mekanda devam edecek. Festivalin bu yıl 100 bin seyirci hedeflediği belirtildi. - İSTANBUL

Beşiktaş Kültür Merkezi, Rıza Akpolat, Beşiktaş, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tolgay Arslan: Beşiktaş'ta oynayamıyordum, burada da durum aynı
Makrobat sistemiyle traktörler yüzde 75 eğimde bile rahatlıkla çalışıyor Bakan Turhan: Dünyada sadece ABD'de uygulanan 'üçlü pist' uygulaması için çalışma başlattık Deprem kabusu bitmiyor! İstanbul bir kez daha sallandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:42:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Akpolat, İstanbul Komedi Festivali'nin açılışına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]