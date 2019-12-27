Başkan Akpolat, kreşlerde eğitim gören çocukları ziyaret ederek hediye dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akpolat, kreşlerde eğitim gören çocukları ziyaret ederek hediye dağıttı - Son Dakika

Başkan Akpolat, kreşlerde eğitim gören çocukları ziyaret ederek hediye dağıttı

6 saat önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni yıla sayılı günler kala belediyenin bünyesinde hizmet veren dört kreşi ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Akpolat, kreşlerde eğitim gören çocukları ziyaret ederek hediye dağıttı, System.String[]

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni yıla sayılı günler kala belediyenin bünyesinde hizmet veren dört kreşi ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Akpolat öğrencilerin yeni yılını kutlayarak çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.


Geçtiğimiz Çarşamba günü Engelli Koordinasyon Merkezi üyeleriyle bir araya gelerek onlara yılbaşı partisi düzenleyen ve engelli bireylere farkındalık oluşturan Başkan Akpolat, bugün de Beşiktaş Belediye bünyesinde yer alan Sıtkı Çiftçi, Tarık Akan, Türkan Saylan ve Çetin Emeç Gündüz Çocuk ve Bakım Evi'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sıcak bir şekilde karşıladığı Başkan Akpolat, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara yeni yıl öncesi hediye dağıttı.


"2 kreş daha inşa ederek Beşiktaş halkımızın hizmetine açacağız"


Kadınların iş hayatına katılımının artması için kreşlerin son derece önemli olduğunu söyleyen Başkan Akpolat, "2019 yılını geride bırakmamıza sayılı zamanlar kaldı. Biz de belediye bünyemizde bulunan birimlerimizde çalışanlarımızın, öğretmenlerimizin, personellerimizin ve de kreşlerde bulunan çocuklarımızın yeni yıllarını kutluyoruz. Öğrencilerimize yeni yıl hediyelerini dağıttık. Çalışan kadınlarımızın rahat etmeleri açısından kreşlerimiz son derece önemlidir. Kadınlarla ilgili bir farkındalık yaratmamız gerekiyor, kadına şiddet oranları son derece arttı. Beşiktaş'ta nüfusun yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor. Dolayısıyla, kadınların iş hayatına katılımlarının da aynı oranda olması gerekiyor. Bunu yapabilmeleri için, bu imkanların yerel yönetimlerce kadınlarımıza sağlanması gerekiyor. Biz de Beşiktaş'ta bu bağlamda tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. 4 tane kreşimiz var, yeni dönemde 2 kreş daha inşa ederek Beşiktaş halkımızın hizmetine açacağız. Bu vesileyle hem ilçemizin hem ülkemizin yeni yılda savaşsız bir ortama girmesini istiyoruz. Bütün insanlarımıza barış, mutluluk, sağlık ve huzur diliyoruz" dedi.


Eğlenceli anların yaşandığı ziyaretlerin ardından Akpolat, bakım evlerinin eğitmenleri ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Rıza Akpolat, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:53 Kaynak: İHA
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