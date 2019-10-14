Başkan Akpolat, Levent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Levent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.



Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sorunları yerinde tespit etmeye devam ediyor. Haftaya Levent Mahallesi'nde incelemelerle başlayan Başkan Akpolat, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek sorunların çözülmesi için ekiplere talimat verdi. Akpolat yapılan çalışmalarla ilgili de sosyal medya üzerinden bir paylaşım gerçekleştirerek şu ifadeleri kullandı:



"Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Levent muhtarımız ve çalışma arkadaşlarımla beraber Levent Mahallemizde çeşitli incelemelerde bulunduk. Beşiktaş'ımızın her mahallesine, her sokağına mutlu günleri getirmek için çalışıyoruz." - İSTANBUL