Son Dakika Haberleri: Başkan Akpolat, Levent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Başkan Akpolat, Levent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Başkan Akpolat, Levent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

1 saat önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Levent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Akpolat, Levent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu, System.String[]

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Levent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.


Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sorunları yerinde tespit etmeye devam ediyor. Haftaya Levent Mahallesi'nde incelemelerle başlayan Başkan Akpolat, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek sorunların çözülmesi için ekiplere talimat verdi. Akpolat yapılan çalışmalarla ilgili de sosyal medya üzerinden bir paylaşım gerçekleştirerek şu ifadeleri kullandı:


"Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Levent muhtarımız ve çalışma arkadaşlarımla beraber Levent Mahallemizde çeşitli incelemelerde bulunduk. Beşiktaş'ımızın her mahallesine, her sokağına mutlu günleri getirmek için çalışıyoruz." - İSTANBUL

Levent Mahallesi, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:37 Kaynak: İHA
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