Başkan Akpolat mesai arkadaşlarının Zabıta Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Başkan Akpolat mesai arkadaşlarının Zabıta Haftası'nı kutladı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personelinin haftasını kutladı.
Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat
, Zabıta
Haftası dolayısıyla zabıta personelinin haftasını kutladı. Başkan Akpolat, çalışma arkadaşlarına pandemi sürecinde göstermiş oldukları özverili çalışmalar nedeniyle de teşekkür etti.
Zabıta Teşkilatı'nın 194. yıl dönümü yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Zabıta Müdürlüğü'nün Çırağan Hizmet Binasını ziyaret ederek zabıta personeliyle bir araya geldi. Pandemi nedeniyle az sayıda personelle zabıta haftasını kutlayan Başkan Akpolat kadın zabıta görevlilerine gül verdi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a da zabıta personeli çiçek buketi takdim etti. Başkan Akpolat, halkın güvenliği için gece- gündüz demeden çalışan pandemi döneminde vatandaşların sağlığı için sürekli denetim yapan mesai arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Zabıta Haftası'yla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Akpolat şu ifadeleri kullandı: "Zabıta emekçilerimizle birlikte, Zabıta Haftası'nı ve Zabıta Teşkilatı'nın 194. yıl dönümünü kutladık. Komşularımızın güvenliği ve huzuru için fedakarca çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkürlerimi ilettim. Hep birlikte Beşiktaş'ımız için azimle çalışmaya devam edeceğiz!"
- İstanbul
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