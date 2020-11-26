Başkan Akpolat: Pandemi dayanışmadan daha güçlü değil - Son Dakika

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Covid-19'u yenip, iyileştikten sonra salgın ile mücadele çalışmalarına katılmaya başladı. Başkan Rıza Akpolat, zorlu bir sürecin dayanışma ile üstesinden geleceklerini belirterek, "Pandemi dayanışmadan daha güçlü değildir. Şimdi hep birlikte daha yoğun dikkatin, dayanışmanın ve mücadelenin zamanıdır. Saha Çözüm ekiplerimiz ile kısa süre içinde; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, bugüne kadar 17 bin 776 haneyi ve 530 iş yerini ziyaret ettik ve kamusal alanlarda komşularımız ile buluştuk" ifadelerini kullandı.

Rıza Akpolat şu açıklamalarda bulundu:

"Bu ağır atmosferde salgınla mücadele maske, mesafe ve hijyen ne denli önemliyse dayanışmada o denli yaşamsaldır. İnsanların hastalığa yakalanma, hastalanma ve hastalıktan kurtulma süreçleri çok zorlu ve psikolojik olarak yıpratıcı geçmektedir. Farklı bilim otoritelerinin dikkat çektiği en temel husus bu süreçte bireylerin içine sürüklendiği yalnızlık psikolojisidir. Bu yalnızlık beraberinde çaresizliği, ümitsizliği ve geleceğe dönük umutların tükenmişliğini üretmektedir. Bütün bunların bilincinde bir belediye olarak pandeminin ilk gününden bugüne kadar Beşiktaş halkını hiçbir durumda yalnız bırakmadık ve her yurttaşımıza ulaşmayı bir öncelik haline getirdik.

Pandemi sürecinde; ilçe sakinlerimize 300 bine yakın sıcak yemek ulaştırdık. 2 buçuk milyona yakın maske dağıttık. 24 bin litreye yakın dezenfektan dağıttık. İhtiyaç sahibi yurttaşlarımıza 12 bine yakın gıda paketi ulaştırdık. Merkezi yerlerdeki restoranlarla anlaşarak öğrencilerin ücretsiz yemek yemesini sağladık. 1207 aileye düzenli yardım gerçekleştirdik, buna devam ediyoruz. Askıda Cihaz Kampanyası başlatarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize online ders yapabilmeleri için tv, tablet ve PC ulaştırdık. Okullarımız başta olmak üzere; kamu kurumu, iş yeri ve hanelerde 7 binin üstünde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdik.

Esenlik Hizmeti Birimimiz ile yalnız yaşayan, engelli ve dezavantajlı komşularımıza 'Evde Temizlik – Hijyen Desteği', 'Evde Kuaför' ve "Pratik Ev Düzenlemeleri" hizmetlerini sunduk.

Pandemi'de ve Beşiktaş'ta Yeni Dönem

Pandeminin giderek ağırlaşacağını ve kapanmaların yeniden gündeme geleceğini öngörerek yaklaşık iki ay önce bir alan çalışması başlattık. Beşiktaş'ta kapısını çalmadığımız ev ve işyeri; girmediğimiz mahalle, cadde ve sokak kalmayacak diyerek Saha Çözüm Ekipleri oluşturduk.

Saha Çözüm ekiplerimiz ile; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, bugüne 17 bin 776 haneyi ve 530 iş yerini ziyaret ettik ve kamusal alanlarda komşularımız ile buluştuk. Beşiktaş'ta #Birlikte Varız diyerek tek tek herkesin ihtiyacını sorarak, hijyen kitlerini dağıtarak çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."