Başkan Akpolat: Sanata ve sanatçıya sahip çıkacağız - Son Dakika

Başkan Akpolat: Sanata ve sanatçıya sahip çıkacağız

09.12.2020 14:53
Başkan Akpolat: Sanata ve sanatçıya sahip çıkacağız, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi, dijital içerikler ürettiği sosyal medya kanalında 'Edebiyat Hayat' isimli yeni bir söyleşi programına başladı.

Beşiktaş Belediyesi, dijital içerikler ürettiği sosyal medya kanalında 'Edebiyat Hayat' isimli yeni bir söyleşi programına başladı. Haftalık olarak yayınlanacak ve sekiz farklı konuğun ağırlanacağı programının ilk konuğu Gazeteci- Yazar Mine Söğüt oldu.

Farklı alanlarda başarılı sanatçıları ağırlayarak sosyal medya kanalında yayınlar gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi, 'Sahnemiz Beşiktaş' adı altında gerçekleştirdiği programların kapsamını genişletti. Artık 'Sahnemiz Beşiktaş' programları 'Edebiyat Hayat' başlığıyla çağdaş edebiyatın önemli kalemlerini Beşiktaş Belediyesi Youtube Kanalı'nda ağırlıyor. Haftalık olarak gerçekleşecek programlarda, yazarların kitapları bağlamında günümüzün toplumsal meselelerine değinilip;  aile, ahlak, varoluş, iktidar, yalnızlık, vasatlık, gerçeklik-hakikat sorgulamaları temel meseleler olarak öne çıkıyor ve bu konular çerçevesinde "şimdiki zaman" konuşuluyor. Nilüfer Açıkalın'ın sunduğu programın bu haftaki konuğu Gazeteci- Yazar Mine Söğüt oldu. Söğüt'le kitabı Gergedan üzerine ve pandemi süreciyle ilgili söyleşi gerçekleştirildi.

RIZA AKPOLAT: SANATA VE SANATÇIYA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Hem sanatçıya hem de kültür ve sanata sahip çıkmak kültür ve sanatın merkezi Beşiktaş'ın temel sorumluluğudur. Sanat'ın umut ve özgürlük olduğunu biliyoruz. İnsanlarımızın da en çok buna ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Sanatın ruhumuzu Özgürleştiren misyonunu sahiplenmeye, geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Sanata ve sanatçıya sahip çıkacağız" dedi.


Başkan Akpolat: Sanata ve sanatçıya sahip çıkacağız
Başkan Akpolat: Sanata ve sanatçıya sahip çıkacağız

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Edebiyat, Medya, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Başkan Akpolat: Sanata ve sanatçıya sahip çıkacağız - Son Dakika


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