Son Dakika Haberleri: Başkan Akpolat'tan 4 ekim hayvanları koruma günü mesajı!
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Başkan Akpolat'tan 4 ekim hayvanları koruma günü mesajı!

41 dakika önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü kapsamında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Başkan Akpolat'tan 4 ekim hayvanları koruma günü mesajı!, System.String[]

Başkan Akpolat paylaşımında ''Beşiktaş hayvanseveri bol, sokak hayvanlarının mutlu ve huzurlu yaşadığı bir semt. Biz de can dostlarımızın haklarını her zaman koruyacağız ve onların tarafında olacağız'' dedi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesaplarından bir dizi paylaşım gerçekleştirdi. Hayvan haklarının korunmasından bahseden tweetler atan Başkan Akpolat ilk paylaşımında ''Beşiktaş hayvanseveri bol, sokak hayvanlarının mutlu ve huzurlu yaşadığı bir semt. Biz de can dostlarımızın haklarını her zaman koruyacağız ve onların tarafında olacağız.'' İfadesinde bulundu. İkinci paylaşımında ise İstanbul genelinden Beşiktaş özeline değinen Başkan Akpolat, ''Bugün İstanbul sokaklarında 130 bin köpek, 120 bin kedi yaşıyor ve bu kalabalık nüfustan Beşiktaş da nasipleniyor. Sahilde, sokakta, bahçe köşelerinde, kafelerde bir taburenin üstünde, vitrinlerde canlarımız hep yanı başımızda.'' diyerek 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde anlamlı mesajlar verdi.

Rıza Akpolat, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:52 Kaynak: Bültenler
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