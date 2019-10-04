Son Dakika Haberleri: Başkan Akpolat'tan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Akpolat'tan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajı

1 saat önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü kapsamında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Başkan Akpolat'tan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajı, System.String[]

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü kapsamında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.


4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesaplarından bir dizi paylaşım gerçekleştirdi. Hayvan haklarının korunmasından bahseden tweetler atan Başkan Akpolat ilk paylaşımında, "Beşiktaş hayvanseveri bol, sokak hayvanlarının mutlu ve huzurlu yaşadığı bir semt. Biz de can dostlarımızın haklarını her zaman koruyacağız ve onların tarafında olacağız" ifadelerini kullandı.


İkinci paylaşımında ise İstanbul genelinden Beşiktaş özeline değinen Başkan Akpolat, "Bugün İstanbul sokaklarında 130 bin köpek, 120 bin kedi yaşıyor ve bu kalabalık nüfustan Beşiktaş da nasipleniyor. Sahilde, sokakta, bahçe köşelerinde, kafelerde bir taburenin üstünde, vitrinlerde canlarımız hep yanı başımızda" dedi. - İSTANBUL

Rıza Akpolat, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



21 yaşındaki genç, babasını öldürüp sosyal medyada kayıp ilanı vermiş
Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar Sakatlandığına inanmayan Avcı'ya sitem etti: İnanmıyorsanız bakın, sakatım Son dakika: Bakan Albayrak: İVME finansman paketine talep arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 14:25:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Akpolat'tan, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]