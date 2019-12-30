Başkan Akpolat'tan personele yeni yıl ziyareti - Son Dakika
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Başkan Akpolat'tan personele yeni yıl ziyareti

6 saat önce

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni yıl ziyaretleri kapsamında bugün sahada çalışan Temizlik ve Fen İşleri personeliyle bir araya gelerek yeni yılını kutladı.

Başkan Akpolat'tan personele yeni yıl ziyareti, System.String[]

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni yıl ziyaretleri kapsamında bugün sahada çalışan Temizlik ve Fen İşleri personeliyle bir araya gelerek yeni yılını kutladı.


Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yeni yıl ziyaretleri kapsamında daha önce Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bir araya gelmiş ve ilçe sınırları içerisinde bulunan kreşleri ziyaret ederek çocuklara hediyeler dağıttı. Başkan Rıza Akpolat'ın bugünkü durağı Beşiktaş Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Garajı oldu. Daha temiz bir Beşiktaş için 7/24 hizmet veren temizlik personeline teşekkürlerini sunan Başkan Akpolat, tüm çalışanların yeni yılını kutladı.


Personelin, çalışma koşullarının ve yaşam alanlarının iyileştiğini belirten Başkan Akpolat, "Sizlere vaat ettiğimiz yapacağımızı söylediğimiz bütün meseleleri yavaş yavaş çözüyoruz. Öncelikle sizlerin çalışma koşullarını düzeltilmesi konusunda hızlı bir çalışmaya başladık. Hızlı bir şekilde bu yaşam alanını düzenlemeye çalışıyoruz, daha iyi bir noktaya getireceğiz. Sosyal belediyecilik yapacağız önümüzdeki dönemde Beşiktaş halkının refahını düşünerek onların eksikliklerini gidererek onların yaşam koşullarının düzeltmek noktasında önemli çalışmalarımız olacak. Sosyal yardımlar, burslar bu gibi konularda önemli bir dönemi başlatıyoruz. Bu hizmetleri kendi çalışan mesai arkadaşlarımıza da vereceğiz. Ayrıca 2020 yılının sizlere ve ailelerinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.


Başkan Rıza Akpolat'ın ikinci durağı ise Fen İşleri Garajı oldu. Burada personelle teker teker tokalaşarak herkesin yeni yılını kutlayan Başkan Akpolat, çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Ziyaret kapsamında Başkan Akpolat personelle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
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