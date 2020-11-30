Başkan Aksoy, çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Aksoy, çalışmalarını değerlendirdi

30.11.2020 14:38
Başkan Aksoy, çalışmalarını değerlendirdi, System.String[]

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, sosyal medya hesabından Marmara İlçesi ve bağlı adalarda çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, sosyal medya hesabından Marmara İlçesi ve bağlı adalarda çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Aksoy, sosyal medya hesabından "İlk günden bu yana alt yapıyı önemsiyoruz" notuyla paylaşımında bilgi aktardı.

Başkan Aksoy, Ekinlik Adası'nda

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, ziyaret ettiği Ekinlik Adası'nda yapımı süren alt yapı çalışma alanlarında incelemelerde bulundu. Ekinlik Adası'nda yapımı süren alt yapı çalışma alanlarıyla ilgili açıklama yapan Başkan Aksoy, devam eden çalışmalarda büyük ölçüde yol kat edildiğini söyledi. Ekinlik Adası'ndaki kanalizasyon çalışmalarını yerinde incelemek için buraya geldiklerini ifade eden Başkan Aksoy, "Göreve geldiğimiz ilk günde beri ilk yaptığımız iş önce her bölgenin alt yapısını düzenlemekle ilgili oldu" dedi.

Marmara Belediyesi olarak tüm çalışmalara ve personele destek verildiğini işaret eden Başkan Aksoy, "Ekinlik Adamızda yaklaşık 15 gündür çalışmalar sürdürülüyor. Su hatlarının değişmesi için çalışmalar yapılıyor. Yaklaşık 500-600 metrelik bir alan kazılmış durumda. Burada borular döşeniyor. İnşallah buradaki çalışmalar sona erdiğinde üst yapıyı da düzenleyerek hizmete sunacağız. Adalarımızın temiz olabilmesi için kanalizasyon atıklarının arıtılarak denize bırakılması gerekiyor. İlk günden beri bu çalışmaya özen gösteriyoruz. Avşa Adası'na gittiğimiz zaman oradaki çalışmalarımız ile ilgili de bilgilendirmede bulunacağım" dedi.

Ekinlik Adası'nda 3-4 kilometrelik alanı bitirip buradaki vatandaşların hijyene kavuşturulmasının ardından Avşa Adası'nda çalışmalara başlanacağına vurgu yapan Başkan Aksoy, "Kanalizasyon ile birlikte denizde de arıtma çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bununla ilgili de bir takım bakım çalışmalarımız var. Geçen yaz adalarımızda temizlik konularında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bu yaz da yapılan çalışmalar sayesinde temiz ve hijyen içinde geçireceğiz. Adalarımıza gelen turistlerimiz ve vatandaşlarımız hijyen içinde yaşayacaklar. Biz Marmara Belediyesi olarak yerin üstü olduğu kadar altına da değer veriyoruz ve bunun için çalışıyoruz asli görevimiz bu. Verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz ve devam ederek çalışmalarımıza ara vermeyeceğiz" diye konuştu.

Başkan Aksoy: "Sırada Asmalı ve Gündoğdu Mahalleri var"

Marmara, Çınarlı, Topağaç ve Saraylar bölgelerinde süren kanalizasyon çalışmalarının bitirildiğini belirten Başkan Aksoy, "Asmalı ve Gündoğdu Mahalleleri'nde de çalışmalar yapacağız. Ancak bu bölgelerdeki imar çalışmaları ve bölgenin birçok kısmının sit alanı olması sebebiyle ilgili düzenlemeler şimdilik bekliyor. Buralarda çalışmalarımızı sürdürebilmemiz için izin başvurularımızın sonuçlanmasını bekliyoruz. İnşallah o mahallerimize de sıra gelecek" diyerek sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Başkan Aksoy, çalışmalarını değerlendirdi
Başkan Aksoy, çalışmalarını değerlendirdi

Süleyman Aksoy, Ekinlik Adası, Marmara, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Aksoy, çalışmalarını değerlendirdi - Son Dakika


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