Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Fevzi Çakmak Seyir Parkı için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe halkı için dinlenme yeri olacak olan Seyir Parkı'nda çalışmalara zemin düzenlenmesi ile başlanıldı.

Başkan Esat Öztürk, ilçenin en güzel yerine Seyir Parkı yaparak insanların hizmetine sunulacağını belirterek, "Buranın çevre düzenlemesini yapacağız, yeşillendireceğiz ve kamelyalar koyacağız. İnsanlarımız buranın eşsiz manzarasında çaylarını, kahvelerini içebilecekler. İnsanlarımız gidecek yer aramayacak, buraya zevkle gelebilecekler. İlçemize hayırlı olsun. Bu ilçe için canla başla çalışan ekibime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aksoy'dan Azerbaycan'a destek

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Aksoy, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıya karşı oda olarak tavırlarının her zaman belli olduğunu ifade etti.

Başkan Aksoy, şunları kaydetti.

"Azerbaycan'ın her zaman canımızla başımızla yanındayız. Sivillere yönelik yapılan bu hain saldırı sadece kardeşimiz Azerbaycan için tehdit değildir ve Ermenistan, gerçekleştirdiği bu atağın doğacak bütün sonuçlarının tek sorumlusudur. Karabağ Türkündür ve öyle de kalacaktır. Bu saldırılara Türkler asla boyun eğmeyecek gereken karşılığı verecektir. Makina Mühendisleri Odası olarak Azerbaycan'ın yanında ve her zaman arkasındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kayseri Üniversitesinde eğitim, teknik açıdan aynı standartta olacak

Kayseri Üniversitesinin tüm birimlerinde uzaktan öğretim teknik açıdan aynı standartta olacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020-2021 güz döneminde öğretim faaliyetlerinin uzaktan ve dijital platformlar üzerinden yürütüleceğini belirtti.

Karamustafa, eğitim faaliyetleriyle ilgili "Kayseri Üniversitesi olarak geçtiğimiz dönem oldukça nitelikli bir uzaktan öğretim süreci geçirerek bu sahada iyi bir deneyim kazandık. Uzaktan öğretim sürecini yürüttüğümüz LMS platformunun daha nitelikli hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Amacımız üniversitemizde hangi eğitim birimimiz olursa olsun, öğrenciye verilen uzaktan öğretimin teknik açıdan standardının aynı olması yönündedir." ifadelerini kullandı.