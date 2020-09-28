Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Fevzi Çakmak Seyir Parkı için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Kayseri'den kısa kısa, System.String[]

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Fevzi Çakmak Seyir Parkı için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe halkı için dinlenme yeri olacak olan Seyir Parkı'nda çalışmalara zemin düzenlenmesi ile başlanıldı.

Başkan Esat Öztürk, ilçenin en güzel yerine Seyir Parkı yaparak insanların hizmetine sunulacağını belirterek, "Buranın çevre düzenlemesini yapacağız, yeşillendireceğiz ve kamelyalar koyacağız. İnsanlarımız buranın eşsiz manzarasında çaylarını, kahvelerini içebilecekler. İnsanlarımız gidecek yer aramayacak, buraya zevkle gelebilecekler. İlçemize hayırlı olsun. Bu ilçe için canla başla çalışan ekibime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aksoy'dan Azerbaycan'a destek

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Aksoy, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıya karşı oda olarak tavırlarının her zaman belli olduğunu ifade etti.

Başkan Aksoy, şunları kaydetti.

"Azerbaycan'ın her zaman canımızla başımızla yanındayız. Sivillere yönelik yapılan bu hain saldırı sadece kardeşimiz Azerbaycan için tehdit değildir ve Ermenistan, gerçekleştirdiği bu atağın doğacak bütün sonuçlarının tek sorumlusudur. Karabağ Türkündür ve öyle de kalacaktır. Bu saldırılara Türkler asla boyun eğmeyecek gereken karşılığı verecektir. Makina Mühendisleri Odası olarak Azerbaycan'ın yanında ve her zaman arkasındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Kayseri Üniversitesinde eğitim, teknik açıdan aynı standartta olacak

Kayseri Üniversitesinin tüm birimlerinde uzaktan öğretim teknik açıdan aynı standartta olacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020-2021 güz döneminde öğretim faaliyetlerinin uzaktan ve dijital platformlar üzerinden yürütüleceğini belirtti.

Karamustafa, eğitim faaliyetleriyle ilgili "Kayseri Üniversitesi olarak geçtiğimiz dönem oldukça nitelikli bir uzaktan öğretim süreci geçirerek bu sahada iyi bir deneyim kazandık. Uzaktan öğretim sürecini yürüttüğümüz LMS platformunun daha nitelikli hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Amacımız üniversitemizde hangi eğitim birimimiz olursa olsun, öğrenciye verilen uzaktan öğretimin teknik açıdan standardının aynı olması yönündedir." ifadelerini kullandı.

Kayseri'den kısa kısa

Makina Mühendisleri Odası, Ermenistan, Azerbaycan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:36 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu
Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
18:46
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar         
18:07
Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir         
17:15
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor         
16:41
Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi Evliliğine ikinci şansı veren Beren Saat, Instagram'dan Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını sildi         
15:36
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı         
08:20
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 18:53:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei