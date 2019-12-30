Başkan Aksoy'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aksoy'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Başkan Aksoy'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceklerini belirterek, yeni başlangıçların yaşandığı, sevinç ve hüzünlerle iç içe geçen 2019 yılını geride bırakırken, geleceğe ümitle bakılacak bir yıl olmasını diledi.

Başkan Aksoy'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceklerini belirterek, yeni başlangıçların yaşandığı, sevinç ve hüzünlerle iç içe geçen 2019 yılını geride bırakırken, geleceğe ümitle bakılacak bir yıl olmasını diledi.


Başkan Aksoy, yeni yıl kutlama mesajında; "2020 yılında da kardeşlik duygularının pekiştiği ve insanların birbirlerine sevgiyle, muhabbetle baktığı memleketimize, milletimize ve dünya insanlık alemine hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. 2020'nin birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesine vesile olacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Milleti'nin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Bu yeni yılda herkese, mutluluk, sağlık ve başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Makina Mühendisleri Odası, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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