Başkan Aksu: "18 yıldır sevdamız millet"

AK Parti Samsun İl Başkanı Ertan Aksu "18 yıldır güven ve istikrarın sembolü olan, dünya mazlumlarının umudu olmaya devam eden AK Partimizin 18. yaşını gururla kutluyoruz" dediAK Parti'nin kuruluşunun 18.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ertan Aksu "18 yıldır güven ve istikrarın sembolü olan, dünya mazlumlarının umudu olmaya devam eden AK Partimizin 18. yaşını gururla kutluyoruz" dedi



AK Parti'nin kuruluşunun 18. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapan Ersan Aksu, sadece millet menfaati doğrultusunda çalıştıklarını ve ürettiklerini belirtti. Aksu, "Millete hizmet yolunda; hiçbir mazereti kabul etmeden, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan, asla kolaycılığa kaçmadan ve sadece millet menfaati doğrultusunda çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Kimseye diklenmeden ama dik duruşumuzu da asla bozmadan karşımıza çıkabilecek tüm engelleri millet adına bertaraf edeceğiz. Bu dava, bu siyasi hareket; millet adına AK kadroların misyonudur, onurudur" diye konuştu.



"Bir umut belirdi"



Türkiye'nin 2001 öncesi, içerisinde bulunduğu siyasi ve ekonomik tabloya dikkat çeken Başkan Aksu, "O dönemleri yaşayanlar gayet iyi hatırlayacaklardır. Ülkeyi yönetenlerin içerisinde bulunduğu durum karşısında millet bir arayış içerisindeydi. Milletin siyasete güveni kalmamıştı. Çok zor günler geçirdiğimiz o dönemde bir lider ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti ile milletimize bir heyecan geldi. 3 Kasım seçimleriyle başlayan AK Parti iktidarıyla milletimiz geleceğe ümitle bakmaya başladı. AK Parti'yi bunca yıldır ayakta tutan unsur, milletin o gün başlayan umudu sürekli diri tutmasıdır. 18 yılda değişmeyen tek şeyin, milletin AK Parti'ye olan ve sürekli artan teveccühüdür" şeklinde konuştu.



"Millet yenilmez, Türkiye eğilmez"



Türkiye'nin AK Parti iktidarları döneminde; planlı ve organize çok sayıda operasyona maruz kaldığının altını çizen Başkan Aksu, "Ancak milletimizin desteğiyle şer odaklarının planladığı bütün bu çirkin senaryolar, planlar, Türkiye'ye diz çöktürme çabaları boşa çıkarılmıştır. İktidarı yıpratmaya ve eski alışkanlıkları devam ettirmeye yönelik olarak tezgahlanan 27 Nisan e-muhtırası, Gezi Parkı bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan devleti zafiyete düşürmeye çabaları, 17-25 Aralık'ta düğmesine basılan darbe girişimleri, akabinde canice planlanan 15 Temmuz darbe girişimi ve son olarak uluslararası para piyasaları da devreye sokularak planlanan ve Türkiye'yi mali açıdan zafiyete düşürmek suretiyle hayata geçirilmeye çalışılan ekonomik operasyonlar dahil onlarca girişimin hepsi milletimizin ve iktidarımızın dik duruşuyla bertaraf edilmiştir. Netice itibariyle 'Millet Yenilmez, Türkiye Eğilmez' anlayışıyla tüm bu operasyon denemeleri milletin desteğiyle akamete uğratılmıştır" ifadelerini kullandı.



AK Parti Samsun İl Başkanı Ertan Aksu şunları da söyledi:



"Türkiye'nin uluslararası arenada ortaya koyduğu doğru tavrın sonucu olarak mazlum coğrafyaların umudu olmaya devam ediyor. İddialı bir ülke olma yolunda ortaya konan politikaları; 'Dünya 5'ten büyüktür' demek doğru bir tavırdır ama işin aslı bunu söylemek kolay değildir. Bu iddialı sözü söyleyebilmek için; ilkeleriniz olmalıdır, idealleriniz olmalıdır, haktan yana ortaya konmuş bir iradeniz olmalıdır. Aksi halde böyle iddialı bir cümle kuramazsınız. Böyle iddialı bir cümle kuramaz iseniz Türkiye'yi yönetmeye de talip olamazsınız. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan dış politikaya onlarca devasa projeyi hayata geçiremez, 'Yükselen Türkiye' imajına hizmet edemezsiniz. AK Parti iktidara geldiği günden itibaren; öncesinde hayal dahi edilemeyecek onlarca icraatı hayata geçirmiş, Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Terör ve ekonomik saldırılara rağmen 18 yılda her alanda hayal bile edilemeyecek büyük projeleri hayata geçirdik. Milletimize ne söz verdiysek yerine getirdik. Şimdi daha büyük hedeflere koşuyoruz. Türkiye için 'İleri, daha ileri' diyoruz. Devlet-millet iş birliği içerisinde Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracağız. Bu sebeple; 'Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18' diyoruz. 18 yıldır güven ve istikrarın sembolü olan, dünya mazlumlarının umudu olmaya devam eden AK Partimizin 18. yaşını gururla kutlarken Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kadrolarımızla milletimiz için çalışmaya, ülkemizi şaha kaldırmaya devam edeceğiz. Allah bizleri milletimize mahcup etmesin." - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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