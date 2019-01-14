Başkan Aksu'dan Giresun'a Teleferik Müjdesi

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu Belediye Meclis Salonunda düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu Belediye Meclis Salonunda düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Öncelikle gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başlayan Başkan Aksu gündeme dair açıklamalarda bulunup devam eden projeleri paylaştı.



Toplantıya 10 yıllık çalışmalarından örnekler vererek başlayan Başkan Aksu, sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaplarla oluşturulan algı operasyonlarını gülerek takip ettiğini belirterek "İlçelerdeki kendi belediyelerinin beceriksizliklerini bize yapıştırmak istiyorlar. Bugün vatandaşa pembe tablo çizenleri halkın arasına davet ediyorum. Ben ekstra seçim çalışması yapmıyorum, 10 yıldır şehrin içindeyim. 'Hani ne yaptı Kerim Aksu?' diyorlar. Bunu da nerede diyorlar biliyor musunuz? Bizim yaptığımız meydanda, bizim verdiğimize bedava Wİ-Fİ ile bağlanıp paylaşıyorlar. İnsanlar bizim ne yaptığımızı gayet iyi biliyor, asıl siz ne yaptınız? İl Özel İdarenin bulunduğu binaya bakın, atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. 'Biz geleceğiz de Giresun Şenlenecek' diyorlar. Özel İdare'yi şenlendirdiğiniz gibi mi şenlendireceksiniz Giresun'u ' Bunlar bir takım algı ifadeleri. Belediye battı diyorlar, 2009 yılında biz göreve geldiğimizde borç bütçenin neredeyse tamamına yakındı. Bugün borcumuz belediyemizin iki aylık finansman gideri civarında. Şehrin trafik sorununu çözeceklermiş, 16 yıldır sizi tutan mı vardı. Çaldağ, İnişdibi ve Dereli yollarını neden yapmadınız' Sizi tutan mı vardı? Bu şehirde ki trafik sorunu karayollarının sorunudur. Piraziz ve Keşap gibi ilçelerde bile bugün şehir içi yolları çift gidişliyken, 15 kat nüfuslu Giresun'da tek şeritli bir tane çıkış giriş kavşağı var. O yol yapılırken neredeydiniz? Göreve geldiğimizden bu yana belediyenin arazilerini iki katına çıkarmışız. Bugün saat gibi işleyen bir sistem var, Giresun Belediyesi var" dedi.



Maaşların iki defa zamanında ödememesinin algı olarak kullanıldığına dikkat çeken Başkan Kerim Aksu şöyle devam etti:



"114 ay düzenli ödediğimiz işçi maaşları iki defa gecikti. Ondan sonraki, ay 1 hafta erken yatırdık, bunu konuşmuyorlar. Bu azmi, bu hırsı keşke Seka, Sunta ve fındık fabrikaları kapanırken de gösterseydiniz. Medyada olur, olmaz şeyler söyleniyor. Biz belediyenin kaynaklarını büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kendi bıraktıkları belediyenin bütçesine, bıraktıkları araç sayısına ve bugün bizim yönettiğimiz belediyeye bir bakın. Neler yapıldığını göreceksiniz."



Teleferik Projesi'ni açıkladı



Basın toplantısının bir bölümünde yapılmakta olan projelere de değinen Başkan Aksu "Göreve geldiğimizden bu yana verdiğimiz bütün sözleri gerçekleştiriyoruz. Sadece pazar alanını yapamadık, hukuki sorunlar önümüze çıktı. Oraya yeniden iyileştirme yapacağız, pazarın üstünü kapatacağız ve düzenleme yapacağız. Türkiye'de 80 ilde ve ilçelerde Kültür Merkezlerini bakanlık yapar, sadece Giresun'da yapılmadı. Arsayı biz verdik. Belediyemiz kendi imkanları ile Kültür Merkezi projesini ihale etti, yakın zamanda temelini atacağız. 1172 metre kare alana, 400 koltuk kapasiteli, içinde konservatuvar, derslikler ve çok amaçlı salonlar bulunan bütün bir proje Giresun'a kazandırılacak. Yapmayı en çok istediğim projelerden biri de teleferik projesi. Bununda çalışmalarını tamamladık. Hacı Hüseyin Mevkiinden Giresun Kalesi'ne teleferikle çıkacağız. İşletmesini belediyemiz yapacak ve proje kendi kendini ödeyecek. Önümüzdeki ay bu projenin tüm detaylarını size açıklayacağım. Göreve geldiğimizde hizmet binalarımız gerçekten yetersizdi, bu gün bakıldığında birçok bina yaptık. Belediyede ihtiyacı karşılayacak araç sayısı yoktu, bunu bu gün tam 4 katına çıkardık. Yeni bir ihtiyacımız doğdu Makine İkmal Müdürlüğü binası buranında organize sanayi mevkiinde yapımına başlayacağız. Giresun Belediyesi kendi imkanlarıyla saat gibi çalışan bir yapı olarak çalışmalarına devam edecek. Kültür Merkezi, Makine İkmal Binalarımızın finansmanı kredi kullanılmadan sağlanacak" şeklinde konuştu.



Belediyenin mülklerini sattığı şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Başkan Kerim Aksu, "Arkadaşlar biz 16 dönüm satış yaptık, 30 dönüm mülk aldık. Siz gidin Özel İdare'nin satışlarına bakın, satmadık bir şey bırakmadınız. Sizin belediyelerinizde maaşlar ne durumda, borçları nedir? Kaç lira elektrik borcu var? Bunlara bakın. Cumartesi Pazarının satıldığını söylüyorlar. İnsaf diyorum. Bunun için meclis kararı lazım. Mecliste diğer partilerin temsilcileri var. Bu gizli, kapaklı olur mu? Biz ne yapıyorsak sizlerle paylaşıyoruz. Bu kentte 10 yıl önceyi lütfen hatırlayın. Atatürk Meydanı, Gazi Caddesi, Alpaslan Caddesi, Cumhuriyet Meydanı (Keşap Durağı), Kazancılar Yokuşu, İlçe Dolmuş Terminali, İtfaiye binası, sosyal projeler, her canlıya değer verdik. Biz insanı, çevreyi ve tüm canlıları seviyoruz. Bol keseden atmak değil, eser bırakmak önemlidir" şeklinde sözlerini tamamladı. - GİRESUN

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