Son Dakika Haberleri: Başkan Aksu'dan Vatandaşlara Teşekkür

Başkan Aksu'dan Vatandaşlara Teşekkür

1 saat önce

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, "Böylesine soğuk bir Pazar gününde; evine, ailesine ayırması gereken vakti hepimizin gözbebeği liderimizin Samsun mitingine ayıran vefakar Samsunlu hemşehrilerimin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aksu'dan Vatandaşlara Teşekkür, System.String[]
AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, "Böylesine soğuk bir Pazar gününde; evine, ailesine ayırması gereken vakti hepimizin gözbebeği liderimizin Samsun mitingine ayıran vefakar Samsunlu hemşehrilerimin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Mitingle ilgili genel bir değerlendirme yapan İl Başkanı Ersan Aksu, tarihi bir güne tanıklık eden Samsun'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her zaman olduğu gibi yine sahip çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tüm gönlüyle kucaklayan hemşehrilere şükranlarımı sunan Aksu, "Böylesine soğuk bir Pazar gününde; evine, ailesine ayırması gereken vakti, hepimizin gözbebeği liderimizin Samsun mitingine ayıran vefakar Samsunlu hemşehrilerimin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 100 bini aşkın bir katılımla Cumhurbaşkanımıza yaptığımız ev sahipliğine eşlik eden ve bizleri onurlandıran tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Bunun yanı sıra alana gelmek isteyen ancak çeşitli sebeplerle davetimize icabet edemeyen ancak gönlü her zaman bizimle olan dava arkadaşlarımıza da selamlarımı iletiyor, onları da en kalbi duygularla kucaklıyorum. Yine, miting çalışmalarımızın her aşamasında emeği bulunan tüm teşkilat mensubu kardeşlerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 31 Mart 2019 seçimlerinde tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacak olan Samsun'u ayakta alkışlıyorum" diye konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:16 Kaynak: İHA

Samsun, Aksu, Güncel
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