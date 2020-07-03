Başkan Aksun: "27 yıl önce Başbağlar köyünde gerçekleştirilen menfur katliamın acısını halen... - Son Dakika

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Başbağlar katliamının yıldönümünde bir mesaj yayımladı.



Başkan Aksun mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bundan 27 yıl önce Kemaliye İlçemize bağlı Başbağlar Köyünde gerçekleştirilen menfur katliamın acısını halen yüreklerimizde taşıyoruz. 28 kişiyi köy meydanında toplayarak kurşuna dizen ve 5 kişiyi ateşe verdiği evlerde ateşe veren PKK'lı katiller, Geride 33 şehit, 30 dul kadın, 100'e yakın yetim çocuk bıraktılar.



Bu olay tarihe kara bir sayfa, kara bir gün olarak geçmiş İnsani hiçbir açıklaması olmayan ideolojiler, 33 masum vatandaşımızın canına kıyarak, terörün en aşağılık yüzünü Başbağlar'da sergilemişlerdir.



Yaşattıkları acıyla bizleri sindirebileceklerini, bölebileceklerini sanan hainler her zaman yanıldıkları gibi o gün de yanıldılar. Tarihi kahramanlıklarla dolu milletimiz dik duruşuyla Başbağlar katliamı gibi olayları yüreğine gömmüş, şehitlerinin bir damla kanını bile yerde bırakmamak için ant içmiştir.



Her karışına kanını, canını feda etmiş şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti olan bu toprakların neferi olan bir milletiz biz. Biz bir ölürsek bin diriliriz.



Bu duygu ve düşüncelerle bu menfur katliamın mağdurlarına sabır, kaybettiğimiz canlara ise Cenab-ı Hak'tan rahmet temenni ediyorum. Cenabı Hak, bir daha böyle acılar yaşatmasın." - ERZİNCAN