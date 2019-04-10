Son Dakika Haberleri: Başkan Aksun'a, İl Protokolünden Hayırlı Olsun Ziyareti

Başkan Aksun'a, İl Protokolünden Hayırlı Olsun Ziyareti

19 dakika önce

Erzincan'da il protokolü, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Aksun'a, İl Protokolünden Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Erzincan'da il protokolü, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarete Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu katıldı.

Ziyarette hayırlı olsun temennisinde bulunarak Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a görevlerinde başarılar dileyen il protokolü bir süre Başkan Aksun ile sohbet ettiler.

Başkan Aksun ziyaretlerinden ötürü Erzincan il protokolüne teşekkür ederek daha güzel bir şehir için hep birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:44 Kaynak: İHA
Akın Çiçek, Bekir Aksun, Erzincan, Güncel
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