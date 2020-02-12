Başkan Aksun: "Bu topraklar için canını feda eden kahraman şehitlerimizin manevi huzurlarında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aksun: 'Bu topraklar için canını feda eden kahraman şehitlerimizin manevi huzurlarında... - Son Dakika

Başkan Aksun: "Bu topraklar için canını feda eden kahraman şehitlerimizin manevi huzurlarında...

6 saat önce

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı kutlama mesajında Milletin zorlu günlerde el ele vererek bütün zorlukların üstesinden geldiğini belirtti.

Başkan Aksun:

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı kutlama mesajında Milletin zorlu günlerde el ele vererek bütün zorlukların üstesinden geldiğini belirtti.


"Biz tarihimizle iftihar ediyoruz ve onu gelecek kuşaklara aktarmanın da en önemli vazifemiz olduğunun bilincindeyiz" diyen Başkan Aksun, mesajında şu ifadelere yer verdi;


"Erzincan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutluyor olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. . Bugün bize emanet edilen bu kadim coğrafyada, birbirimizi hazmedebilme kültürünün geliştiği, eşitlik ve sosyal adaletin hız kazandığı bir Erzincan hedefimizdir. 1. Dünya Savaşı sonunda birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış Can Erzincan ve birçok doğu ilimiz Ruslar tarafından işgal edilip Ermeni eşkıyalarına teslim edilmiştir. 1918 yılında başlatılan Milli Mücadele ile toprağı uğruna canını ortaya koyan "önce vatan" diyen aziz Türk Milletimiz Rus ve Ermeni eşkıyalarını durdurmuş topraklarımızdan def etmiştir. Bir asrı aşkın bir süre geçse de yüreğimizde ki sızı ilk günkü gibi taze ve kapanmayacak kadar da derindir. Türkiye Cumhuriyetinin tek dostu yine kendi yine Türk devletleridir. Al Bayrağın semada dalgalandığı Türkiye Cumhuriyetinin temelleri, kurtuluş yıllarında atılmış o dönemde kanla yazılan zaferler bugün ve bundan sonra da topraklarımıza göz dikeceklere büyük bir ders olmuştur.


Milletimiz o zorlu günlerde el ele vermiş bütün zorlukların üstesinden gelmiştir. Asırlar öncesine de baksak şimdiye de baksak bizim yükselmemizi varlığımızı kabullenemeyen gelecekte de karşımıza çıkacak düşmanlarımızın olduğu aşikar. Ama unutulmaması gereken bir şey var ki karşılarında her daim Al Bayrağı için kanını son damlasına kadar akıtacak nice Mehmetçikler nice Alparslanlar nice Alperenler var. Bu kutlu günde, bu topraklar için hayatını veren, canını feda eden kahraman şehitlerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Son günlerde sınırlarımızın içinde ve dışında vatanı için mücadele ederken şahadet şerbeti içen kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabırlar diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelesinin tüm komutanlarını ve devlet adamlarını minnetle yad ediyorum. 1918 yılında şehrimizdeki işgali sona erdiren müdahalenin komutanı Kazım Karabekir Paşa ve şehre giren birliklerin başındaki Mehmet Vehip Paşa ile emirlerindeki her bir nefere şükranlarımı sunuyor ve Rahmetle anıyorum." - ERZİNCAN

Bekir Aksun, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa Parlamentosu'nda PKK propagandası yapılmasına Erdoğan'dan sert tepki
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:31:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Aksun: "Bu topraklar için canını feda eden kahraman şehitlerimizin manevi huzurlarında... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]