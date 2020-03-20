Başkan Aksun çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aksun çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Aksun çalışmaları yerinde inceledi

23 dakika önce

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde kaldırım, parke ve yol çalışmalarını sürdürürken Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler de 13 Şubat Caddesi, Halitpaşa Caddesi, Ordu Caddesi ve Fevzipaşa Caddesinde bulunan refüjlerde sert zemin çalışmalarına başladı .

Başkan Aksun çalışmaları yerinde inceledi, System.String[]

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde kaldırım, parke ve yol çalışmalarını sürdürürken Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler de 13 Şubat Caddesi, Halitpaşa Caddesi, Ordu Caddesi ve Fevzipaşa Caddesinde bulunan refüjlerde sert zemin çalışmalarına başladı . Sert zemin çalışmaların gerçekleştirildiği bu alanlara önümüzdeki aylarda dekoratif çitlerin montajı yapılacak.


Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İzzetpaşa Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Başkan Aksun yaptığı açıklamada; "Baharla birlikte planlarımızı yapmıştık. Şimdi bu yapılan planları uygulamaya başladık. İzzetpaşa Mahallesinde çalışmalarımız devam etmekte. Şehir içerisinde de planladığımız refüj çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl Erzincan'ımızın her mahallesinde mutlaka bu tür çalışmaları gerçekleştireceğiz. İhtiyaç olan alanlara ağırlık vererek eksiklik ve aksaklığı kısa sürede gidermeye çalışacağız. Bununla ilgili bordür ve parke döküm çalışmalarımız da devam etmekte. Ekşisu Mesire Alanı üzerinde bulunan tesislerimizde üretim yapmaktayız. Burayı fabrikasyon haline getirdik. Buradaki dökümlerimiz hızlı bir şekilde gerçekleştiği zaman şehrimizin ihtiyaçlarını mutlaka karşılamış olacağız. Hem üretip hem de imalatımızla birlikte yapılacak çalışmalarda daha ucuza daha kaliteye dikkat ederek sonuç alacağımıza inanıyorum. Erzincan'ımız için bu tür hizmetler her zaman yapılmaya devam edecektir" dedi. - ERZİNCAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi, Halitpaşa, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:10 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti         
20:22
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu         
11:26
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı         
10:53
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı         
10:52
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 08:34:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Aksun çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]