Başkan Aksun'dan 18 Mart mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aksun'dan 18 Mart mesajı - Son Dakika

Başkan Aksun'dan 18 Mart mesajı

6 saat önce

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve Şehitler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

Başkan Aksun'dan 18 Mart mesajı, System.String[]

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve Şehitler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.


Başkan Aksun mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Kanlarıyla bu topraklara can veren onu vatan yapan aziz şehitlerimizin milletimizin adını tarihe bir kez daha yazdırdığı günün 105. Yıl dönümüdür bugün. Sadece Çanakkale'nin değil bu milletin geçilmeyeceğinin bir daha ispatlandığı gündür bugün. Savaşmaya değil ölmeye giden bir milletin bize bıraktığı cennet vatanın yeniden var olduğu gündür bugün. Bugün Çanakkale'dir Bugün Türkiye'dir Bugün bağımsızlıktır Bugün dünümüzün armağanı, yarınlarımızın teminatıdır. Çanakkale, Türk milletini boyunduruk altına almaya yeltenenlerin yerle bir edildiği kutlu bir yerin adıdır. Çanakkale bizlere bırakılan en büyük miras, bir o kadar da bırakılan en değerli borçtur. Öyle bir güzel borçtur ki karşılığında sadece vatan sevdası, bayrak sevdası, ülkü sevdası isteyen bir borçtur. Bugün eğer bu topraklarda huzurla, güvenle, özgürce yaşıyorsak; uğruna canlarını veren kınalı kuzuların sayesinde yaşıyoruz. O kınalı kuzular bir dilim ekmeği bile zor bulduğu, içecek suyu bile olmadığı çamurdan barınaklarda ülkesini en modern silahlar, en ileri savaş araçları karşısında savundular, hilalin umutlarını Çanakkale'de tazelediler. Türk milletinin esaret altına girmeyeceğini bir daha gösterdiler. Neye mal olursa olsun, şehitlerimizin emaneti bu aziz vatan ilelebet var olacaktır. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ülkü arkadaşları olmak üzere, vatanını uğruna şehitlik mertebesine ulaşan bütün aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun." - ERZİNCAN

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:36 Kaynak: İHA
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