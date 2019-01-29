Başkan Aktan, " Cengiz Ergün Başkanımız Manisa İçin Büyük Bir Şans"

" Şu an yarışmacı olduğumuz için transferler yapıyoruz. Bu transferleri yaparken de kulübü borçlandırmıyoruz. Zaten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün bizim kulübü borçlandırmamıza izin vermez. 1 kuruşun bile hesabını sorar. Bizim bu sene 2.Lig'de ki ilk senemiz. Tüm yönetimiz ile bu kulübün geleceğini planlıyoruz. Önümüzdeki yılarda bu kulüp önemli yerlere gelecek. Bizim de hedefimiz kesin olarak Süper Lig. Bu yolda giderken de kendi felsefemizden taviz vermeyeceğiz. Sabır ile hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Geçmiş yönetimlere, başkanlara da teşekkür ederim. Hepsinin bu kulübe büyük katkıları oldu. Biz de bayrağı devir aldığımız noktadan daha üst noktaya taşımaya çalışıyoruz. Bu kulübün önü açık. Güzel bir takımımız var. Manisa bu güzel kulübe sahip çıksın. Önümüzde ki yıl adımız Manisa FK olacak. Rengimiz siyah-beyaz. Yeni logomuz ile tüm Manisa'nın desteğini arkamıza alarak başarılara yelken açan bir kulüp olacağız. Manisa FK tüm Manisalılara hayırlı olsun" diye konuştu.

" Biz Bir Spor Kulübüyüz"

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sadece futboldan kurulu bir kulüp olmadığını söyleyen başkan Mevlüt Aktan, " 13 branşta faaliyet gösteren bir spor kulübüyüz. Amatör spora büyük katkılarımız oldu. Hem tesis anlamında hem de genç sporcu yetiştirme anlamında büyük bir yol kat ettik. Büyük başarılar kazandık. Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazandık. Milli takımlarımıza sporcu yetiştiriyoruz. Biz genellikle futbol kulübü olarak anılıyoruz ama spor kulübüyüz. Yaklaşık 1000 tane lisanslı sporcumuz var. 5000'e yakında lisansız sporcumuz var" dedi.

"Toplam 13 Branşta Önemli Başarılara İmza Attık"

Mücadele verdikleri tüm spor branşlarında başarıdan başarıya koştuklarını ifade eden başkan Mevlüt Aktan, " Aerobik Cimnastik branşında uluslararası alanda topladığı madalyalarla 'altın kız' olarak anılan Ayşe Begüm Onbaşı 2018 yılında da birincilik kürsüsünü kimselere bırakmadı. Altın kızımız son olarak Tunus'ta düzenlenen 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak büyük sevinç yaşattı. Biz gençlere örnek olsun diye Ayşe Begüm Onbaşı'yı önümüzde ki günlerde kulübümüzün yüzü olacak bir proje düşünüyoruz. Ayşe Begüm Onbaşı önemli bir isim bizim için.Aynı şekilde başarılarıyla Manisa ve ülke sporunun büyük değeri Mert Şişmanlar önce Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda Avrupa 2. oldu, ardından Bahama Adaları'nda düzenlenen Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda ise Dünya 3. olarak bronz madalya kazandı. Bu yıl Judo'da Niyazi Gökçen ve Abidin Karabulut önemli başarılar elde etti. Gökçen, Ümitler Judo Balkan Şampiyonası'nda 66 kilogramda Balkan şampiyonu ünvanını alırken, Abidin Karabulut ise 70 kiloda boynuna taktığı bronz madalya ile göğsümüzü kabarttı. Geleceğin yıldızı Öznur Efe de abilerini aratmadı. Öznur Efe Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda üçüncülükle dönerek geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcularından Caner Türkkan'da Yunanistan'da düzenlenen Gençler Kadetler Avrupa Şampiyonası'nda Makaralı Yay Genç Erkek Takımı'yla Avrupa şampiyonluğu sevincini hem yaşadı, hem yaşattı. Kulübümüzün başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, 2018 yılında da madalya avcısı oldu. Son olarak Türkiye'de düzenlenen en önemli spor organizasyonlarından biri olan Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda kendi yaş grubunda 1'inci oldu. Başta milli atletler olmak üzere yüzlerce rakibini geride bırakan Ahmet Bayram,42 kilometrelik koşuda daha önce 2. 42 olan rekorunu bu kez 2.36'lık derecesiyle geliştirdi. Nerdeyse her hafta bir kupa veya madalya kazandı. Yani 13 branşta büyük işlere imza attık" diye konuştu.

"Cengiz Ergün Başkanımızın Desteği İle Önemli Tesisler Yaptık"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün büyük destekleri ile sporcu yetiştirmek adına çok önemli tesisler yaptıklarını ifade eden Başkan Aktan, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün büyük destekleri ile sporcu yetiştirmek adına çok önemli tesisler yaptık. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri son hali ile 5 yıldızlı otel konforunda oldu. Bu tesisler ile altyapıda sporcu yetiştirmeyi planlıyoruz. Geleceğe dönük sporcularımızı buralarda misafir ediyoruz. Şuan 20 kişilik bir sporcu grubumuz var. Önümüzde ki senelerde bu sayı 60'a çıkacaktır. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri bu açıdan çok önemli. Tesis olamadan hiç bir şey olmaz. Bu yatırımlarımızın meyvelerini ileriye doğru alacağız" dedi.

"Manisa'ya Çok Güzel Yatırımlar Yapıldı"

Altyapıda çok kaliteli tesislere sahip olduklarını ifade eden Başkan Aktan; " Ben altyapı maçlarını yakından takip ediyorum. Dışarıdan transfer ettiğimiz oyuncularımız var. Bizim bunlardan beklentimiz var. Bizim tesislerimiz inanın Altınordu tesislerinden daha iyi. Şuan yapılan Tevfik Lav Spor Tesisleri Türkiye'ye örnek olacak bir tesis. Kapalı spor salonumuz var. Yemekhanelerimiz var. Hep satın alarak olmuyor. Sporcu yetiştirmek zorundayız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün spor seven bir kişiliğe sahip olduğu için bu tesisler konusunda bize çok destek oldu. Manisa'ya çok güzel yatırımlar yapıldı bu bağlamda" dedi.

" Manisa Halkını Spor Yapmaya Davet Ediyoruz"

Spor yapmanın önemini de vurgulayan Başkan Mevlüt Aktan, "Kış ve yaz okullarımızda çok önemli. Biz çocuklarımızı en iyi ortamda eğitiyoruz. Beğendiğimiz isimlere lisans çıkartıp uygun yaş kategori takımlarına yönlendiriyoruz.Necmi Temizel Spor Tesislerimiz de var. Orada da bütün sporcularımız faydalanıyor. Çocuklarımız telefonla uğraşacağına sporla uğraşsınlar. Hem spor yaparlarsa kötü alışkanlıklardan uzak dururlar. Biz Manisa halkını spor yapmaya davet ediyoruz. Çocuklarınızı getirin bizim tesislerimize. Tüm Manisalılara açık. Sporun doğasında disiplin var. Spor olunca çocuklarımız disiplinli yetişiyor. Spor yapan gençlerimiz daha ahlaklı oluyor" dedi.

" Tüm Manisa'lı Basketbol Severleri Muradiye Spor Salonuna Bekliyoruz"

Basketbol takmı ile çok güzel bir sinerji oluşturduklarını ifade eden Başkan Aktan, "Biz Manisa'da sporu sevdirmek istiyoruz. Bu anlamda basketbol takımımızı kurduk. Geçen sezon son anda kurduk takımımızı. Buna rağmen şampiyon olduk. Çok güzel bir sinerji oluşturduk hocalarımız ve oyuncularımız ile. Şu anda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele ediyoruz. Bu sezon hedefimiz Play-off.İnşallah Play-off mücadelesine kalacağız. Basketbol çok zevkli bir spor. Seyircilerimiz tribünleri dolduruyor. Çok heyecanlı maçlara tanık oluyoruz. Tüm Manisalıları maçlarımıza bekliyoruz. Bu hafta Petkim'i ağırlayacağız. Maç cumartesi günü saat 15.30'da. Bu hafta Muradiye Spor Tesisleri'nde oynuyoruz. Atatürk Spor salonunda bakım çalışması var. İnşallah Muradiye'de oynadığımız ilk maçı kazanırız.Dediğim gibi tüm Manisalıları Muradiye Spor Salonuna bekliyoruz. Hedefimiz olan Play-Off'dan çıkarsak çok seviniriz. Ama çıkmazsak da önemli değil. Seneye daha iyi bir kadro kurup şampiyonluk hedefi ile sezona hazırlanırız" dedi

" Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Profesyonel Takımlara Para Aktarması Söz Konusu Değil"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin profesyonel takımlara para aktarımının söz konusu olmadığı ifade eden Başkan Aktan, " Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir parası profesyonel takımlara gitmiyor. Amatör branşlara yatırım yapılıyor, tesis yapılıyor.Yani futbol ve basketbol takımımıza 1 TL bile aktarılmıyor. Bu zaten kanunen olacak bir iş değil. Bu yanlış algıyı düzletelim. Biz şeffaf kulübüz. Bunu da herkese ispatlarız.

"Futbolda Hakem Hatalarından Çok Canımız Yandı"

Futbolda bu sezon hakem hatalarında çok canlarının yandığı sözlerine ekleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan; "İkinci yarının başlaması ile ilk iki haftada hakemlerden canımız çok yandı. Kırklarelispor maçında yediğimiz golde top çizgiyi geçmedi. Erman haksız yere atıldı. Yediğimiz golde yan hakemin büyük hatası var. Bu sonuç çok moralimizi bozdu. Biz geçen sene son 5 hafta kala şampiyon olduk. Geçen sene sadece 1 penaltı attık. Hakemlerden canımız çok yandı. Ben bu konu ile ilgili gerekli randevuları aldım. Gerekeni yapacağız. Biz adaletli bir yönetim bekliyoruz" dedi

"Kulübü Borçlandırmadan Gerekli Takviyeleri Yapacağız"

Futbolda acilen galibiyet serisi yakalamamız lazım diyen ve takımda eksik bölgelere takviye yapacaklarını ifade eden Başkan Aktan; "Bizim bir galibiyet serisi yakalamamız lazım. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Bizim grupta ilk beş belli gibi. Daha dazla risk alıp daha fazla isteyeceğiz. Gerekli takviyeleri yapacağız. Sinan Kurumuş ile sözleşme imzaladık. Bu isim dışında bir tane daha sürprizimiz olacak. Türkiye'de ses getirecek bir transfer yapacağız.Biz kulübümüzü borçlandırmadan yolumuza devam ediyoruz. Ama hep alarak olmaz. Futbolcu satarak da yolumuza devam edeceğiz. Şu an yarışmacı olduğumuz için transferler yapıyoruz. Bu transferleri yaparken de kulübü borçlandırmıyoruz. Zaten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün bizim kulübü borçlandırmamıza izin vermez. 1 kuruşun bile hesabını sorar. Bizim bu sene 2.Lig'de ki ilk senemiz. Tüm yönetimiz ile bu kulübün geleceğini planlıyoruz. Önümüzdeki yılarda bu kulüp önemli yerlere gelecek. Bu kulübün kendi doğruları.Kimsenin rüzgarına kapılmıyoruz. Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Kendi bildiğimiz doğrular etrafında hareket edip bir üst lige çıkacağız. Bu sene olmaz seneye olur.Spor camiasında örnek gösterilen bir kulübüz. Manisa ismini en iyi şekilde taşıyoruz ve temsil ediyoruz. Futbol kaliteli ayaklar ile oynanır. Bütçe anlamında ligde dördüncü kulübüzdür. Yani çok büyük paralar harcamıyoruz. Kulübü borçlandırmadan hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi

"10 Değişik Ülkede Ekibimiz Var"

Scout ekibinin çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Aktan; "Bizim yurt dışında 10 tane maaşlı scout ekibimiz var. 10 değişik ülkede ekibimiz var. Çoğu Süper Lig ekibinde böyle bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Biz üst lige çıktığımızda hangi yabancı oyuncular ile çalışacağımız yaklaşık 1 yıl önceden bellidir. Ben üst lige çıktığımda menajerlerden oyuncu almak istemiyorum. Gelecek vaat eden oyuncuları takip ediyoruz. Yani transferde yüzde yüz başarı yoktur.Eğer yüzde atmış başarı yakalarsak bu iyidir. Düşük maliyet ile iyi oyuncu getirip hem hedefe ulaşıp hem de mali açıdan kulübe kazanç getirecek isimleri bulmalıyız" dedi.

"Türkiye'nin Her Yerinden Kulübümüze Gelmek İsteyen İsimler Var"

Yerel seçimlerden sonra şirketleşme ile ilgili gereken son adımları atacaklarını ifade eden Başkan Aktan; "Biz Manisa sportif yatırımlar A.Ş. diye şirket kurduk. Bunun tescili şuan için yapmadık. Genel kurul kararı sonrası Türkiye Futbol Federasyonuna tescil ettireceğiz.Ama bu adımı yerel seçimlerden sonra yapacağız. Şimdi, Belediyespor deyince insanlara biraz siyasi geliyor. Biz tüm Manisa'ya mal olan bir isim ve takım ile yola devam edeceğiz. Seneye 'Manisa Futbol Kulübü' olarak futbol kısmında yolumuza devam edeceğiz. Bunu da tüm Manisa ile tartışıp ortak bir olgu ile takımımızı şekillendireceğiz. Bütün bunların planlaması yapıldı. Ben şuan kulübü istediğim kadar borçlandırıp hiç bir sorumluluğum olmadan kulübü yönetebilirim. Bu yüzden şirketleşme önemli. Doğru model bu. Biz günlük bakmıyoruz. Planlarımız yapıldı. Bizim kulüpte huzur var. Aile havası var. Bugüne kadar bir oyumcumdan bile ben bu kulüpten gitmek istiyorum demedi. Biz sevgi kulübüyüz. Bu yüzden Türkiye'nin her yerinden bizim kulübümüze gelmek isteyen isimler var" dedi.

"Cengiz Ergün Manisa İçin Büyük Bir Şans"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa için büyük bir şans olduğunu ifade eden Başkan Aktan; "Bu sene 2-3 bin kişiye oynuyoruz. Gün geçtikçe, başarılar geldikçe, keyifli futbol oldukça taraftarımız artıyor. Bizim maçlarda küfür yok. Aileler çok rahat bir şekilde maçlarımıza gelebiliyor. Biz göze hoş gelen bir futbol oynuyoruz.Kale arkası tribünümüzde önümüzdeki maçlarda açacağız. Maçlarımız tam bir festival havasında geçiyor. Biz örnek bir kulübüz. Bu bugünlük bir şey değil. Biz 1994 yılında kurulduk. Bu işin en güzel yanı heyecan. Hepimizde o heyecan var. Heyecan varsa başarı vardır. Biz Manisa'ya bu duyguyu aşılamaya başladık. Cengiz Ergün başkanımız sporu çok seviyor. Bize inanılmaz destek oluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Manisa için büyük bir şans. Yönetimiz de çok iyi. Çok iyi bir ekibiz. Bizde yalan dolan yok. Teknik ekibimizde çok iyi. Güven ortamı ile birlikte konuşarak kararlar veriyoruz. Scout ekibimiz ile uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Biz geçen seneden 7-8 isim ile ilk on birde yolumuza devam ettik. Geçen seneden bu kadronun tohumları atıldı. Seneye çıkarsak da iskelet karomuz hemen hemen hazır. Bu da scout ekibimizi ile uyumlu çalışmamızın meyvesi olarak görüyorum" dedi.

" Bizim Hedefimiz Uzun Vadede Süper Lig"

Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor'un uzun vadede hedefinin Süper Lig olduğunun altını çizen Başkan Aktan, "Geçen sene 5 hafta önce şampiyon olunca insanlarda bu sene de beklenti çok üst seviyede oldu. Biz bu sene lige yenİ çıktık. Bu ligi yeni tanıyoruz. Hatalarımız oldu ama hatalarımızdan hemen dönmeyi bildik . Şuan içinde kaybedilen hiç bir şey yok. Kaliteli bir kadromuz var. Sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağımızı düşünüyorum. Manisa'ya yakışan bir kulübüz. Akhisarspor şu anda Süper Lig'de ve bizde bununlagurur duyuyoruz. Bizim de hedefimiz kesin olarak Süper Lig. Bu yolda giderken de kendi felsefemizden taviz vermeyeceğiz. Sabır ile hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Geçmiş yönetimlere, başkanlara da teşekkür ederim. Hepsinin bu kulübe büyük katkıları oldu. Biz de bayrağı devir aldığımız noktadan daha üst noktaya taşımaya çalışıyoruz. Bu kulübün önü açık. Güzel bir takımımız var. Manisa bu güzel kulübe sahip çıksın. Önümüzde ki yıl adımız Manisa FK olacak. Rengimiz siyah-beyaz. Yeni logomuz ile tüm Manisa'nın desteğini arkamıza alarak başarılara yelken açan bir kulüp olacağız. Manisa FK tüm Manisalılara hayırlı olsun. Bizim siyasetle işimiz yok. Yönetimimizde her kesimden isim var. Bu yüzden biz tüm Manisalıların takımıyız. Ve hep birlikte Süper Lig hedefine ulaşacağız" diyerek sözlerine son verdi.