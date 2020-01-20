Başkan Aktaş'a 'umre' teşekkürü - Son Dakika

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından umreye gönderilen huzurevi sakinlerini ziyaret etti.



Kaplıkaya'da bulunan Büyükşehir Belediyesi Huzurevi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile eşi Sevinç Aktaş'ı ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım ve Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürü Hüseyin Toprak'ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aktaş, huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilendi. Kahvaltılı toplantıda, önceki yıllarda umreye gönderilen yaşlılar da hazır bulundu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, huzurevinde verilen hizmetin diğer yatırımlardan farklı olduğunu söyledi. Yaşlılarla ilgilenmeyi, onların dertleriyle hemhal olmayı fırsat bildiklerini belirten Başkan Aktaş, "Umreye gitmeden yapılan programda birlikte ilahiler söylemiş, dualar okumuştuk. Allah kabul ve tekrarını nasip etsin. Bu bir nasip işi. Nasibi olan gider. Çağrılmışsınız. İnşallah tekrar çağrılırsınız" dedi.



Yaşlılar adına söz alan Huzurevi Şube Müdürü Hüseyin Toprak ise verilen hizmetlerde sağladığı destekten ötürü Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Huzurevi sakinleri, Başkan Aktaş'la olan toplantıda tek tek söz alarak, umre hatıralarını anlattı. - BURSA