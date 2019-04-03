Başkan Aktaş: "Artık İcraat Zamanı"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, samimiyet, tevazu ve gayretle gönül belediyeciliğini yerine getirirken, vizyonel projeleri hayata geçirme adına önemli hamlelerinin olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçimleri kazanan AK Parti ve MHP'li ilçe belediye başkanlarıyla Dobruca Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, Emine Yavuz Gözgeç, Muhammet Müfit Aydın, Mustafa Esgin, Refik Özen ve Zafer Işık'ın da katıldığı toplantı da hem 31 Mart seçimleri masaya yatırıldı hem de yeni dönemde belediye hizmetlerinde izlenecek yol haritası belirlendi.

Artık icraat zamanı

Toplantıyı değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüzde 85 gibi bir katılımla bu demokrasi çağrısına cevap veren tüm Bursalılara teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesinde seçimlerin tamamlandığını, ufak tefek itirazlarla ilgili olarak son rötuşların yapıldığını dile getiren Başkan Aktaş, "Genel anlamda Cumhur ittifakı olarak Büyükşehir ve 14 ilçe belediyesi olmak üzere 15 belediye başkanlığı kazanımı söz konusu. Ben öncelikle Cumhur ittifakına teveccüh gösteren halkımıza teşekkür ediyorum. Yeri görev alacak arkadaşlarımızla durum değerlendirmesi yapmak amacıyla bir araya geldik. 15 yıllık belediye başkanlığı tecrübemizle istişarelerde bulunduk. Toplantının ikinci bölümüne bakanımız ve milletvekillerimizde iştirak edip, onlarda tecrübe ve bilgi birikimlerini bizimle paylaştı. Hem gönül belediyeciliğine samimiyet, tevazu ve gayretle yerine getirirken hem de şehrimizin vizyonel projelerini hayata geçirme adına önemli hamleler olacak. Artık konuşma zamanı değil, icraat zamanı" dedi.