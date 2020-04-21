Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Başkan Aktaş'tan çocuklara 'Başımıza icat çıkarın' çağrısı geldi.



Milli egemenliğimizin temelleri atılırken, Türk milletinin her yaştan ferdiyle zafere ve Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele verdiğini ifade eden Başkan Aktaş, tüm dünya çocuklarının kutladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türk milletinin çocuklara verdiği değerin en güzel örneği olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin gençleri üzerinden yükseleceğini, onların tarihten aldıkları ilham ve özgüvenle büyük işlere imza atacaklarına inandığını belirten Başkan Aktaş, Covid-19 salgını nedeniyle evlerinde kalan gençler ve çocuklardan gerçekleştirdikleri deneylerini, icatlarını, şiirlerini, şarkılarını ve mesajlarını Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından kendileri ile paylaşmasını istedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın korona virüsü nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacağını söyleyen Başkan Aktaş, "Çocuklardan, büyüklere örnek olmaları ve bayram coşkusunu beraber kutlamamız için bir ricamız var. Evlerinizde bir deney yapmanızı, bir şarkı söylemenizi, bir şiir seslendirmenizi, başımıza icat çıkarmanızı, kısacası mutluluğunuzu ve heyecanınızı kaydedip bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz. Video ve fotoğraflarınızı Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin @bursabtm sosyal medya hesaplarına gönderebilirsiniz. Gelin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılının coşkusunu hep birlikte kutlayalım" diye konuştu.



Vali Canbolat'tan anlamlı paylaşım



Başkan Alinur Aktaş'ın çağrısı kısa sürede yankı buldu. Gün içerisinde yüzlerce mesaj Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat da kendi ismini taşıyan torununun videosu ile çağrıya destek oldu. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin sosyal medya hesaplarına gönderilen paylaşımlar, bayram süresince yayınlanmaya devam edecek. Bayram coşkusuna ortak olmak isteyen çocuklar, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin @bursabtmFacebook, Instagram ve Twitter adreslerine video ve mesajlarını gönderebilecekler. - BURSA