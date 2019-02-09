Başkan Aktaş: "Bu Dönem Dolu Dolu Projelerle Geçecek"

Başkan Aktaş: "Bu dönem dolu dolu projelerle geçecek" "120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız" Nilüferlilerden Başkan Aktaş'a büyük ilgiBURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaret ettiği Nilüfer ilçesinde vatandaşlar tarafından...

Başkan Aktaş: "Bu dönem dolu dolu projelerle geçecek"

"120 milyon liralık yatırımla yolcu taşıma sayısını 440 bin kişiye çıkartacağız"

Nilüferlilerden Başkan Aktaş'a büyük ilgi



BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaret ettiği Nilüfer ilçesinde vatandaşlar tarafından sevgi seliyle karşılandı.

Nilüfer ilçesinde ziyaretlerine Nilüfer Belediyesi yanında vatandaşların ücretsiz yararlanması için açtıkları otoparkı gezerek başlayan Başkan Aktaş, daha sonra Nilüfer Diş Hastanesi'ni ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikayı ziyaret eden Başkan Aktaş'ı gören işçiler büyük ilgi gösterdi. Aktaş'ı Kayapa Organize Sanayi Camii çıkışında gören vatandaşlar, fotoğraf çektirmek ve hayırlı olsun dileklerini iletmek için birbirleriyle yarıştı.

Yaptığı ziyaretlerde Bursa'ya yapacağı projeleri anlatan Aktaş, "Ben 15 ay önce göreve geldim. Bu süreçte şehir trafiğinin düzenlenmesiyle alakalı akıllı kavşak uygulamaları, sinyalizasyon revizyonları,yeni kavşak uygulamalarımız oldu. Su ve raylı sitemde 2 kez indirimler yaptık. Yaptığımız iyileştirmelerle beraber yolcu sayımızda artışlar oldu. Vatandaşın faydasına olmayan konuları devreden çıkarttık. Bu süreçte dersimize çalıştık. Çok ciddi projeler hazırladık. Raylı sistemin sinyalizasyon revizyonunu yapıyoruz. 120 milyonluk çalışmayla 3,5 dakikalık zaman aralığı 2 dakikaya inecek. Günde 284 bin yolcu taşıması yapıyoruz. Bu rakamı 440 bin kişiye çıkartacağız. Bu sadece sinyalizasyon revizyonuyla olacak. Bunun yanında metronun şehir hastanesine ve üniversite hattının Görükle'ye uzanması da var. Gürsu'dan başlayan Yıldırım, Osmangazi metrosunun startı verilecek. Bu dönem dolu dolu projelerle geçecek" diye konuştu.

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