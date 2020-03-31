Başkan Aktaş: Bursa'da su faturası, 3 ayın ortalamasının yarısı kadar ödenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Aktaş: Bursa'da su faturası, 3 ayın ortalamasının yarısı kadar ödenecek - Son Dakika

Başkan Aktaş: Bursa'da su faturası, 3 ayın ortalamasının yarısı kadar ödenecek

9 dakika önce

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, basın mensuplarıyla telekonferans gerçekleştirdi.

Başkan Aktaş: Bursa'da su faturası, 3 ayın ortalamasının yarısı kadar ödenecek, System.String[]

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, basın mensuplarıyla telekonferans gerçekleştirdi. Bursalılara 'evde kal' çağrısını tekrarlayan Aktaş, "Nisan ayı su faturası, önceki 3 ayın ortalamasının yarısı kadar ödenecek" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, kentte görev yapan basın mensupları ile koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, telekonferansla bir araya geldi. Görüşmede aldıkları tedbirleri anlatan Aktaş, "Ülkemiz salgın için ilk harekete geçen ülkelerden oldu. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere yetkili makamların açıklamalarına göre hareket ediyoruz Bursa olarak konuyu ilk andan itibaren ciddiye aldık. Pandemi Kurulu'muzla aldığımız kararları uyguluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak salgınla mücadele kapsamında birçok uygulamayı harekete geçirdik. Kamu kurumları, pazar yerleri, terminaller gibi alanları dezenfekte ettik, etmeye de devam ediyoruz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizin hepsini iptal ettik, bazılarını online olarak yayınlıyoruz" diye konuştu.

'BU DÖNEMİ EVLERİMİZDE GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR'

Bursalılara 'evde kal' çağrısı yapan Başkan Aktaş, "Sağlık Bakanlığı'mızın tavsiyeleri doğrultusunda vatandaşlarımızın evden çıkmamalarını istiyoruz. Sürecin en yoğun dönemi ve bu yüzden bu dönemi evlerimizde geçirmemiz gerekiyor. Biz elimizden geldiğince vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Küresel bir sorunla ulusal mücadele veriyoruz. Bu süreçte her yerde birbirine benzer çalışmalar olduğu gibi farklı uygulamalar da var. Amaç, şehirler arası yarışma değil doğru kararlar almak" dedi.

'EKİPLERİMİZ EŞ GÜDÜMLÜ ÇALIŞIYOR'

Koronavirüs salgını ile mücadele çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Aktaş, şunları söyledi:

"Genelge kapsamında kiracılarımızdan kira alınmayacağını ifade etmiştik, genelge kapsamına girmeyen kiracılarımıza da tebligat göndermeyeceğiz. Nisan sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz; ancak daha uzun da sürebilir. Bütün kiracılarımızla alakalı tahakkuk durdu. İlan ve reklam vergileri ile ilgili ödemeleri haziran sonuna kadar erteliyoruz, sonrasında durumu komisyonumuz değerlendirecek. Gerekli kolaylığı göstereceğiz. Süreç normale döndüğünde yeniden değerlendirme yapacağız. 'Beyaz Masa', 'ALO 153' ve belediyenin santraline gelen çağrı sayısı 29 bin 856. Ekipler eş güdümlü çalıştığı için herhangi bir uyumsuzluk söz konusu değil. 559 ambulansla hasta nakli, 1581 açık alan dezenfektasyonu, 2 binden fazla kişiye iki öğün sıcak yemek dağıtımı yapıldı."

'BURSA İÇİN OMUZ OMUZA'

Yeni bir sosyal yardım paketi hazırladıklarını belirten Başkan Aktaş, "10 gündür süreci ve talepleri eksiksiz şekilde izliyor ve değerlendiriyoruz. Bir sosyal dayanışma paketi hazırladık ve 'Bursa için omuz omuza' dedik. Her gün 30 bin ekmek ya da süt ve süt mamulleri, her hafta 10 bin aileye pazar filesi, nisan ayı boyunca 30 bin gıda kolisi ayrıca 30 bin temel hijyen malzeme kolisi ürünü ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Birden işini kaybeden kişileri tek tek takip ederek, kaymakamlıklarımızla eş güdümlü olarak yapacağız. Arzu edenler bu sosyal yardımlaşma paketinden sosyal yardım kartıyla alıp, 'Kart 16' ile karşılayabilirler. 'Kart 16' yeni uygulamamız. Biz artık erzak dağıtmaktan ziyade bu bedeli farklı ihtiyaçlar için ailelerin kullanması adına yükleme yapacağız. 2 koli 200 lira değerinde" diye konuştu.

'NİSAN AYI SU FATURASI, 3 AYIN ORTALAMASININ YARISI KADAR ÖDENECEK'

Su faturaları hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, "BUSKİ endeks okumayı bırakıyor. Nisan ayında su saati sayacı okuması yapılmayacak. Kimsenin evine su sayacı okunmaya gidilmeyecek. Ocak, şubat ve mart aylarının ortalaması alınacak. Alınan ortalamanın, yüzde 50'sini fatura bedeli olarak yansıtacağız. Ticarethane ve küçük işletmelerde ise nisan ayında tahakkuk yapılmayacak. Hayat normale döndüğünde normal faturalandırılma yapılacak. Bu dönem için toplam miktara göre, ücret birkaç aya bölünerek mahsuplandırma işlemi yapılacak. Bursa en kurak 5'inci yılını yaşıyor. Yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor, kamuoyunun su yönetimi konusunda bilinçlenmesi çok önemli. Son 20 gün içinde su tüketimimiz yüzde 17 arttı. Kişisel hijyen, suyu israf etmek demek değildir. Ellerimizi sabunlarken çeşmenin kapalı olması bile bizim için ciddi bir su tasarrufu" dedi.


Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:27 Kaynak: DHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi
'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı         
14:22
Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek         
14:16
Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:13
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak         
14:09
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir         
14:08
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak         
14:01
Fenerbahçe, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu Fenerbahçe, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu         
14:00
Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi Sağlık çalışanlarına söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Müge Anlı, özür diledi         
13:57
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi         
13:51
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı         
13:44
İki kadını darp eden türkücü Yusuf Harputlu'ya 9 ay hapis cezası verildi İki kadını darp eden türkücü Yusuf Harputlu'ya 9 ay hapis cezası verildi         
13:29
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor         
13:26
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı         
13:12
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum         
13:01
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
13:00
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti         
12:41
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti         
12:40
Ünlü futbolcu Graziano Pelle'nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları Ünlü futbolcu Graziano Pelle'nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları         
12:24
İstanbul'da erkek hemşire İstanbul'da erkek hemşire "Erkekten hemşire mi olur" denilerek otobüsten indirildi         
12:21
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu         
12:17
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı         
12:10
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor         
12:05
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak         
11:46
Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti         
11:46
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor         
11:38
Sır cinayet, fidye mektubundaki Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı         
11:37
Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı         
11:33
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi         
11:30
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi         
11:28
Şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı Şarkıcı Levent Dörter'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 14:37:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Aktaş: Bursa'da su faturası, 3 ayın ortalamasının yarısı kadar ödenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]