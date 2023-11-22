Başkan Aktaş: Bursa\'nın kentsel dönüşüme ihtiyacı var

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gaziakdemir Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmaların şeffaf ve herkese açık bir şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekerek, "Bursa'nın kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Kırmadan, dökmeden, büyük bir mutabakatla geldiğimiz bir nokta var" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı oturumunda, Gaziakdemir Kentsel Dönüşüm Projesi'yle alakalı bir soruya cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projenin şeffaf bir şekilde ve herkese açık olarak yürütüldüğünü söyledi.

Hiçbir yerde karşılaşmadıkları bir şekilde Gaziakdemir'de projenin büyük bir kabul gördüğünü belirten Başkan Alinur Aktaş, "Kentsel dönüşüm işi çok sıkıntılı ve gıcırtılı bir iştir. Bizim bir derdimiz var. Bursa'nın kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Kırmadan, dökmeden, büyük bir mutabakatla geldiğimiz bir nokta var. Gerçekten iyi bir hız aldık. Şüpheniz olmasın, çok daha güzel işler yapacağız. Arabasını veya beyaz eşyasını değiştirirken fark vermeyi göze alan vatandaş, ev değiştirmeye gelince 'fark vermem' algısı taşıyor. Bu algı Türkiye'nin her yerinde var. '40 yıllık eski evimi al, aynı metrekarede bana yeni ev ver'. Böyle bir kentsel dönüşüm dünyanın hiçbir yerinde yok. Dolayısıyla bundan kaynaklanan beklentiler var" diye konuştu.

Usule uygun olmayan bir işlerinin olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, BURKENT'in bu noktada önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekiple birlikte daha vizyonel bir bakış açısı ortaya koymaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Gaziakdemir'de kentsel dönüşüm ofisimiz var. Arzu eden herkese oraya gidip, konuşup, istişare edebilir. Vatandaş kendisini de toplanıp kentsel dönüşüm yapabilir. Ama bölgedeki insanların ortak bir irade ortaya koyması lazım. Bizler de prosedür neyse Beşyol'da, Gaziakdemir'de, 1050 Konutlar'da, Değirmenönü'nde, Karapınar'da, Ulus'ta aynısını uyguluyoruz. Velhasıl Bursa sudan ibaret olduğu gibi velhasıl kentsel dönüşüm de zor iştir" diye konuştu.