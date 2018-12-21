Son Dakika Haberleri: Başkan Aktaş, Çiğköfte Yoğurdu

Başkan Aktaş, Çiğköfte Yoğurdu

5 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üniversite öğrencisi gençlerle buluştu yer sofrasında çiğköfte yoğurdu.

Başkan Aktaş, Çiğköfte Yoğurdu, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üniversite öğrencisi gençlerle buluştu yer sofrasında çiğköfte yoğurdu.

Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitesi'nin Eğitim, Veteriner, Zirai Bilimler, İlahiyat ve İletişim Fakülteleri'nde öğrenim gören 200 üyesi olan Adalet ve Medeniyet Derneği, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ağırladı. Osmangazi ilçesindeki öğrenci evine konuk olan Başkan Aktaş, samimi bir ortamda 1,5 saat boyunca öğrencilerle sohbet ederek; onların fikirlerini aldı.

Toplam 40 öğrencinin katıldığı programlarda Başkan Aktaş da yer minderine oturup, öğrencilerle sohbet etti. Sohbetin sıcak bir ortamda geçmesi için öğrenciler tarafından hazırlanan çiğ köfteyi Başkan Aktaş yoğurdu. Bir taraftan çiğ köfteyi yoğurup, diğer taraftan öğrencilerle sohbet eden Başkan Aktaş, öğrencilik yıllarındaki anılarından meslek hayatı ve belediye başkanlığı dönemlerinde edindiği tecrübeleri öğrencilerle paylaştı.

Adalet ve Medeniyet Derneği Bursa İl Temsilcisi Enes Karadeniz, düzenli olarak kentin ileri gelenlerini öğrencilerle buluşturduklarını, etkinliklerini ise sıcak bir ortamda gerçekleşmesi için öğrenci evlerinde yaptıklarını söyledi. Başkan Aktaş'la yaklaşık 1,5 saatlik güzel bir sohbet yaptıklarını belirten Karadeniz, "Başkanımız bizi kırmadı. Önceden malzemelerini hazırladığımız çiğ köfteyi de kendi yoğurdu. Gayet samimi bir ortamda bizimle anılarını ve tecrübelerini paylaştı. Bize gösterdiği ilgi ve yakınlık nedeniyle Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Alinur Aktaş da, "Ülkemizin farklı şehirlerinden Bursa'mıza okumaya gelen, Adalet ve Medeniyet Derneği vesilesiyle kardeşlik çatısı altında buluştuk. Öğrencilerimize ülkemizin değişmeyen damak tadı çiğ köfte yoğurarak ikram ettik, samimi sohbetleriyle hemhal olduk. Bahtları açık olsun inşallah" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:43 Kaynak: İHA

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel
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