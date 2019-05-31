Başkan Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izinde

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım

(Özel) Mermi ile doğan bebek, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi edildi

İmamoğlu, cami çıkışı bir vatandaşın protestosu ile karşılaştı: Hangi yüzle destekliyorsunuz?