Başkan Aktaş, demokrasinin uç beylerini ağırladı - Son Dakika

Başkan Aktaş, demokrasinin uç beylerini ağırladı

19.10.2020 12:27
Başkan Aktaş, demokrasinin uç beylerini ağırladı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, demokrasinin uç beyleri olan muhtarların taleplerini önemsediklerini ve her zaman destekçileri olduklarını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, demokrasinin uç beyleri olan muhtarların taleplerini önemsediklerini ve her zaman destekçileri olduklarını belirtti.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Sait Ergen, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Turan ve Bursa Muhtar Derneği adına Sevinç Mutlu'dan oluşan 'Bursa Muhtarlar Komitesi', Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Düşünsel Şentürk ve Muhtarlık İşleri Şube Müdürü İbrahim Taylan'ın da bulunduğu ziyarette 19 Ekim Muhtar Günü'nü kutlayan Başkan Alinur Aktaş, "Şehrimize ve ülkemize hizmet etmiş ve Hakkın rahmetine kavuşmuş tüm muhtarlarımızı rahmetle anıyorum. Görevde olup mahallenin en ücra köşelerine dokunmaya çalışan muhtarlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Muhtarlar, demokrasinin uç beyleridir. Vatandaşın kolay ulaştığı, irtibat kurduğu birimler. Ama zor ve çileli bir iştir. Ekipman, bütçe ve personel olmadan hizmet etmeye çalışılır. Farklı kurumlarla irtibat kurarak vatandaşın derdine merhem olurlar. Özellikle pandemi sürecinde muhtarlarımızın özel gayret gösterdiler. Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımızı bu manada önemsiyoruz. Kırsaldaki ve merkezdeki muhtarların istek ve taleplerini dinliyoruz. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü tebrik ediyorum" dedi.

Bursa Muhtarlar Komitesi adına söz alan Muhsin Sak, 2016'dan bu yana Muhtarlar Günü'nün kutlandığını belirterek, bugünü kendine armağan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gazi Meclis'e teşekkür etti. Mahallelerin en ücra köşesine kadar dokunarak vatandaşı dinleyen muhtarların demokrasinin uç beyleri olduğunu hatırlatan Sak, desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. - BURSA

Başkan Aktaş, demokrasinin uç beylerini ağırladı
Başkan Aktaş, demokrasinin uç beylerini ağırladı
Başkan Aktaş, demokrasinin uç beylerini ağırladı

İbrahim Taylan, Alinur Aktaş, Muhtar, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Aktaş, demokrasinin uç beylerini ağırladı - Son Dakika


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