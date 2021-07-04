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Başkan Aktaş, Fotoğraf Tutkunlarıyla Buluştu - Son Dakika

Başkan Aktaş, Fotoğraf Tutkunlarıyla Buluştu

04.07.2021 15:07
Başkan Aktaş, Fotoğraf Tutkunlarıyla Buluştu, System.String[]

04 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİBaşkan Aktaş, fotoğraf tutkunlarıyla buluştuBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Hanlar Bölgesi ve İpek başta olmak üzere kentin değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'na katılan...

04 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Başkan Aktaş, fotoğraf tutkunlarıyla buluştu

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Hanlar Bölgesi ve İpek başta olmak üzere kentin değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'na katılan fotoğraf tutkunlarıyla buluştu.

Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi amacıyla şehrin sahip olduğu değerleri her platformda tanıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, '2021 Hanlar Bölgesi ve İpek yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu tüm hızıyla sürüyor. Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle yapılan maratona 300'ü aşkın fotoğrafçı kayıt yaptırdı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi başta olmak üzere tarihi bölgeleri gezen fotoğrafçılar, tarihi mirası bölgeleri kareleyerek gelecek nesillere aktarılmasında rol alıyor. Kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayan maraton kapsamında son fotoğraf yüklemesi 4 Temmuz'da yapılacak. Maratona katılan eserler 9 Temmuz'da değerlendirmeye alınacak ve sonuçlar da 10 Temmuz'da açıklanacak.

"Tarihi mekanı gün yüzüne çıkaracağız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Fotoğrafçılarla Buluşma Gecesi'nde katılarak fotoğraf tutkunlarıyla bir araya geldi. TFSF Başkanı Sefa Ulukan, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan'ında yer aldığı buluşmada, Başkan Alinur Aktaş fotoğrafçılarla sohbet etti. Fotoğrafçılar Maratonu'na şehir dışından ve Bursa'dan katılan herkese teşekkür eden Başkan Alinur Aktaş, her şehrin kendine has özelliği bulunduğunu, en güzel şehrin ise Bursa olduğunu söyledi. Bursa'yı özel ve güzel kılan birçok özelliği olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Bursa'yı tanıtmak, farklı çevrelere açmak, dünyayla buluşturmak gibi derdim ve heyecanım var. Bursa'nın, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgeleri var. Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı programında da yer alması için çalışmalarımız sürüyor. Sultan külliyeleri, camileri, tarihi mekanları, doğal güzellikleriyle Bursa farklı bir şehir. Yürüttüğümüz proje kapsamında Cemal Nadir Caddesi'nde yer alan Zafer Plaza'dan başlayıp Ulu Cami'ye kadar olan alanda yer alan sonradan yapılmış binalar kaldırılıyor. Tarihi mekanı gün yüzüne çıkaracağız. Aslında bu çalışma, Türkiye'nin tarihi dönüşüm anlamında en iddialı projelerinden bir tanesi. Henüz yüzde 22'sini kamulaştırdık. 50 yıldır yapılan hataları şimdi temizliyoruz. 200 milyon civarı kamulaştırma var. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yüzde 50'si Bakanlık tarafından, yüzde 50'si kendi imkanlarımızla karşılanan bir sürece girdik. Düzenlediğimiz fikir projesinde ortaya çalışmaların uygulamaları da hayata geçirilecek" dedi.

"Bu etkinlik sadece fotoğrafçılar için değil, şehir için de düzenleniyor"

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021'in 'Yunus Emre' yılı ilan edildiğini, TBMM tarafından da 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı' yılı ilan edildiği hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, genel konuların yanında Bursa özelinde bu yılı 'Hanlar Bölgesi ve İpek' yılı ilan ettiklerini anlattı. Bursa'nın kalbi sayılan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni ve geleneksel değerlerimizden biri olan ipeği sağlıklı bir planla tanıtmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Bursa'nın tanıtımına katkı sağlamak, şehrin tarihi güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla 'Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'nu hayata geçirdik. Şehir dokusu ve şehirde sosyal yaşam gibi unsurlar, fotoğraf sanatçıları tarafından kadraja alınacak. Bu etkinlik sadece fotoğrafçılar için değil, şehir için de düzenleniyor. Özlenen Bursa'yı gelecek nesillere aktarmak ve kendimize iyilik yapmak adına bu yarışmayı düzenledik. Bursa Kent Konseyi ve BUFSAD işbirliğinde güzel çalışmalar yapıyoruz. Fotoğraf sanatına gönül verenleri tebrik ediyorum. Ülkemizin en müstesna bölgelerinden biri olan Bursa'nın geleceğe taşınması noktasında fotoğraflarınız katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

TFSF Başkanı Dr. Sefa Ulukan, bir fotoğraf etkinliği için Bursa'ya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'a ve emeği geçenlere desteğinden ötürü teşekkür eden Sefa Ulukan, "Fotoğraf sanatı koşullarına uygun ve sanatçıların emeğine saygı duyulan bir organizasyonu önemsiyorum. Bu işi amatör ruhla ve Bursa sevdasıyla yürüten tüm fotoğrafçıları da tebrik ediyorum. Programa katılan tüm fotoğraf tutkunlarının objektifine ve ışığına sağlık" dedi.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, Bursa'nın fotoğrafın başkenti olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti. Bursa'nın daha geniş kitlelere tanıtılması için fotoğrafçılara ortam sağlayan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'a ve kent yöneticilerine teşekkür eden Savaş, fotoğrafçılara verilen desteğin artarak devam etmesini arzuladıklarını dile getirdi. Konuşmaların ardından BUFSAD Başkanı Serpil Savaş tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a desteklerinden ötürü çini tablo hediye edildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Tfsf, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Aktaş, Fotoğraf Tutkunlarıyla Buluştu - Son Dakika


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