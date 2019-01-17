Başkan Aktaş: "İkinci Yarıya Fenerbahçe Galibiyetiyle Başlamak İstiyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor taraftar grupları ile bir araya geldi.





Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor taraftar grupları ile bir araya geldi. Bursaspor'un şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan başkan Aktaş, ligin ikinci yarısına Fenerbahçe galibiyeti ile başlamak istediklerini söyledi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın en önemli değerlerinden olan Bursaspor'un taraftar grupları temsilcileriyle buluştu. Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Enver Kumova'nın da yer aldığı buluşmada başkan Aktaş, taraftarların Bursaspor'un menfaatleri doğrultusunda bütün gayretlerini ortaya koyduklarını dile getirdi. Bursaspor'un şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunun da altını çizen Başkan Aktaş, "Bursaspor birçok Anadolu takımının yapmak isteyip de yapamadığını başarmış bir takım. İnşallah Bursaspor çok daha güzel işleri başaracak. Bundan hiçbir şüphemiz yok, çünkü biz 3 milyon nüfusu olan 17 ilçesinin ayrı ayrı özelliği olan çok önemli bir şehiriz. Bursa, Bursaspor çok güzel şeyleri hak ediyor. Birkaç yıldır talihsizlikler yaşadık ama inşallah bugün arkadaşlarımızla beraber istişare neticesinde bundan sonraki süreçte Bursaspor'a daha güzel başarılar getirmek amacıyla gayretimizi ortaya koyacağız. Bu akşam ben arkadaşlarımızdan çok faydalı bilgiler aldım. Çünkü onlar Bursaspor'u yakından takip ettikleri için gözlemledikleri, şahit oldukları, ayrı ayrı sezonlarda gördükleri, tanık oldukları önemli olaylar var. Onlar bizim çalışmamızda önemli yol haritası olacak. Çok değerli Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Enver Kumova'ya da arkadaşlarımızla bizi buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.



"AVRUPA HAYAL DEĞİL"



21 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe maçına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karşılaşmadan galibiyet elde ederek ligin ikinci yarısına 3 puanla başlamak istediklerini söyledi. Avrupa'da oynamanın hayal olmadığını belirten Başkan Aktaş, "Bu hafta çok özel bir maçımız var. Ligin ikinci yarısı başlıyor. Evimizde Fenerbahçe ile oynayacağız. Temennimiz 17 maçta alınabilecek en yüksek puanları toplayalım. Neden bir Avrupa yapmayalım. İmkansız değil açıkçası. Temennim, inşallah Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağımız maçtan 3 puan alarak ikinci devreye başlayalım. İlk maçımızda Fenerbahçe'ye karşı çok iyi oynamış fakat VAR kurbanı olmuştuk. 3 puanı orada bırakmıştık. Ligin ikinci yarısının ilk maçına puanla başlamak istiyoruz. Bunu canı gönülden istiyorum" ifadelerini kullandı.



"TARAFTARLAR HEP ÖRNEK OLDU"



Bursaspor taraftarları hakkında her yerde özel ifadeler kullanıldığını da belirten başkan Aktaş, "Sadece bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil, bu şehirde doğmuş, büyümüş bir kardeşiniz, bir Bursaspor taraftarı arkadaşınız olarak Bursaspor gerçekten bizim özelimiz ve değerimizdir. Taraftar gruplarına ortaya koydukları cefakarlık ve vefakarlıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bursaspor hep örnek olmuştur ve Bursaspor taraftarları örnek olmaya devam edecektir" diye konuştu.



Bursaspor taraftar grupları adına konuşan Mehmet Güzelsöz ise, "Önümüzde zorlu bir süreç var takımımızla alakalı. Başkanımızla bu süreç hakkında konuştuk. Sağ olsun bizi aydınlattı, bizi bilgilendirdi. Başkanımızın anlattıkları ve aldığımız bilgiler doğrultusunda gelecek adına daha da umutlandırdı. Önümüzdeki günler inşallah daha da güzel olacak" açıklamasını yaptı. - Bursa

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