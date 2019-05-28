Başkan Aktaş'ın İnegöl'de iftar sevinci

Ramazan ayı başından beri ya bir vatandaşın evinde ya da ilçelerde düzenlenen geniş katılımlı organizasyonlarda vatandaşların arasında iftarını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dün akşam da orucunu İnegöllülerle birlikte açtı.

Ramazan ayı başından beri ya bir vatandaşın evinde ya da ilçelerde düzenlenen geniş katılımlı organizasyonlarda vatandaşların arasında iftarını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dün akşam da orucunu İnegöllülerle birlikte açtı.



BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'nın farklı noktalarında her akşam 16 bin 500 kişiye iftar verilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sık sık toplu iftar programlarında vatandaşlarla buluşuyor.



Balkanlar ve dağ ilçelerinin ardından 13,5 yıl belediye başkanlığı yaptığı İnegöl'de Orhaniye Mahalle Platformu'nca organize edilen iftar programına katılan Başkan Aktaş, ilçe halkı tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. MERPA Kapalı pazar alanında düzenlenen ve yoğun bir katılımın olduğu iftara Başkan Aktaş'ın yanı sıra İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı.



Büyük bir gurur



Yemeğin ardından iftara katılan vatandaşlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, doğup büyüdüğü, 13,5 yıl belediye başkanı olarak görev yaptığı, ticaret yaptığı İnegöl'e hizmet etmek ve iftar programında İnegöl'de olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu vurguladı. 31 Mart seçimleri öncesinde de Orhaniye Mahallesi'ne geldiğini ve çok coşkulu bir şekilde karşılandığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Seçimlere 4-5 gün kala yapılan bu ziyaretteki karşılama basında da çok büyük ses getirmişti. Tabir yerindeyse Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belli olurdu. Ben hem o akşam için hem de gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı gerekse İnegöl Belediye Başkanlığında yüzde 65 nispetinde verdiğiniz oylar için yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Seçimler artık geride kaldı. Birlik ve beraberlik en büyük zenginliğimiz. Her şeyi tartışalım birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi tartışmayalım" dedi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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