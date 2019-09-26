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Başkan Aktaş, İznikli muhtarları dinledi

1 saat önce

Başkan Aktaş, İznikli muhtarları dinlediBURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Muhtarlar Buluşmaları' programı kapsamında bu kez İznikli muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Aktaş, İznikli muhtarları dinledi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Muhtarlar Buluşmaları' programı kapsamında bu kez İznikli muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinleyen Başkan Aktaş, kaynakları maksimum verimli kullanarak, İznik'in tüm mahallelerini daha yaşanılabilir hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Katılımcı yönetim anlayışı kapsamında zaman zaman toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelip, istişare toplantıları yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Büyükşehir ortak akıl ile büyüyor" başlığıyla gerçekleştirilen 'Muhtarlar Buluşmaları' kapsamında Büyükorhan ve Harmancık'ın ardından İznik'te muhtarlarla bir araya geldi. Göl kıyısında kayıkhanede düzenlenen etkinliğe İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da katıldı. Toplantıda muhtarlara tek tek söz hakkı veren Başkan Aktaş, ulaşımdan altyapıya, halı sahadan düğün salonuna kadar gelen tüm talepleri not aldı.

Öncelik sırası

Taleplerin sınırsız ancak kaynakların sınırlı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Tabii ki Büyükşehir Belediyesi olarak sınırsız bir bütçeye sahip değiliz. Bunun için önceliklerimizi doğru belirlemeliyiz. Büyükşehir Belediyemizin yapacağı işler var, ilçe belediyesinin yapacağı işler var. Doğru planlama yapmak için bu tür toplantılarda bir araya geliyoruz. Ulaşım ve altyapı olmazsa olmazımız. İznik sahip olduğu değerleriyle bizim için ayrı bir öneme sahip. İznik'i daha iyi bir geleceğe taşıyabilirsek ne mutlu bize" dedi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da ilçelerine verdikleri önem nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Başkan Aktaş, muhtarlar buluşmasının ardından İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı makamında ziyaret etti.

Başkan Aktaş, İznikli muhtarları dinledi

Alinur Aktaş, İznik, Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:37 Kaynak: İHA
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