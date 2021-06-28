Üye Girişi
"Yere Tek Bir Çöp Dahi Değmeyecek" - Son Dakika

"Yere Tek Bir Çöp Dahi Değmeyecek"

28.06.2021 11:58

28 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİBaşkan Aktaş, Kestel'e yapılacak aktarma istasyonuyla ilgili net konuştu: "Yere tek bir çöp dahi değmeyecek"BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel'e yapılacak olan Katı Atık Aktarma İstasyonu ile ilgili olarak net konuştu.

28 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Başkan Aktaş, Kestel'e yapılacak aktarma istasyonuyla ilgili net konuştu:

"Yere tek bir çöp dahi değmeyecek"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel'e yapılacak olan Katı Atık Aktarma İstasyonu ile ilgili olarak net konuştu. Yere tek bir çöp daha değmeyeceğini dile getiren Başkan Aktaş, "Siyaset yapmayacağız, bu memleketin menfaati ne gerektiriyorsa onu yapacağız" dedi.

Bursa'yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek amacıyla çevre yatırımlarını ön planda tutan, altyapıdan yeni yeşil alan düzenlemelerine kadar pek çok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, evsel katı atıkların bertarafı için yeni bir projeyi daha devreye alıyor. Trafik, maliyet ve çevresel olarak son derece önemli olan ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda aktarma istasyonu yapmak, işletmek ve aktarma istasyonundan atıkların taşınması görevi Büyükşehir Belediyelerine ait. Her gün yaklaşık 3 bin ton evsel katı atığın düzenli depolama sahalarına sorunsuz bir şekilde taşınması amacıyla farklı bölgelere aktarma istasyonları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım, Kestel ve Gürsu ilçelerinin atıklarının ekonomik ve trafik olarak en uygun şekilde taşınması için Kestel ilçesine de aktarma istasyonu yapacak. Bölgede 13 farklı alanda inceleme yapılırken, aktarma istasyonunun Erdoğan Mahallesi'ne yapılması planlandı. Buraya yapılacak tesisle, Yıldırım, Kestel ve Gürsu ilçelerinde oluşan günlük yaklaşık 750 ton evsel nitelikli atık, küçük araçlardan büyük araçlara transfer edilerek Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisine taşınacak. Böylece hem trafik yükü azalacak hem de daha düşük karbon salınımı ile hava kirliliği azalacak.

Yere tek bir çöp değmeyecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin son meclis toplantısında gündeme gelen konu ilgili olarak kafalarda oluşan soru işaretlerine Başkan Alinur Aktaş, net bir cevap verdi. Bölgede alternatif pek çok noktanın incelendiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Kimse evinin önünde otobüs durağı olmasını, çöp konteyneri olmasını istemiyor. Ama uzakta olmasını da istemiyor. Nasıl olacak bu iş. Komşunun dükkanın önünde olsun. Bütün alternatifler değerlendirildi. Çok net söylüyorum. Yere çöp değmeyecek. Bu bir aktarma istasyonu. Gemlik Belediyesi de kendisi yaptı ve Orhangazi Belediyesi ile beraber kullanıyorlar. Kimsenin hayatına zarar verecek bir ortam içerisinde asla olunmayacak. Büyük işleri cesur insanlar yapar. Rahat olun siyaset yapmayacağız, bu memleketin menfaati ne gerektiriyorsa onu yapacağız. İnegöl'deki düzenli depolama alanını nasıl anlattıysak, aynı şekilde buradaki aktarma istasyonunu da öyle anlatacağız. Bu memleketten her gün 3000 ton çöp çıkıyor. Bunları ekonomiye ve paraya dönüştürmek için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız" dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yere Tek Bir Çöp Dahi Değmeyecek
Yere Tek Bir Çöp Dahi Değmeyecek

Büyükşehir Belediyesi, Alinur Aktaş, Kestel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Yaşam 'Yere Tek Bir Çöp Dahi Değmeyecek' - Son Dakika


Son Dakika

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor 12:00 Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam geldi! Üretimi durduran firmalar sokak kısıtlamasından yakınıyor Kumar baskınında paraları kaptırınca, komiserin kolunu ısırdı 11:58 Kumar baskınında paraları kaptırınca, komiserin kolunu ısırdı Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü 11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü
Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular! 11:30 Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular! Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı 10:56 Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü 10:03 Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı 09:01 İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar 08:06 Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar

Son Dakika Haberleri
11:59 Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız
11:41 Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor
11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü
11:34 Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu
11:29 Bahşiş için düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
11:29 İhalesi iptal edilen gazeteci Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tazminat davası açtı
11:11 Diego Costa ve Hulk ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, bir de alternatif golcü getirmek istiyor
10:39 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı, 500 lira seviyesinden işlem görüyor
10:36 Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için beklenen gün geldi
10:33 Dolar haftaya düşüşle başladı, 8,72'den işlem görüyor
Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor! Dev savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor! Dev savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti         
12:04
Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız         
12:00
Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor         
11:42
Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu         
11:34
Diego Costa ve Hulk ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, bir de alternatif golcü getirmek istiyor Diego Costa ve Hulk ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, bir de alternatif golcü getirmek istiyor         
11:11
İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da İçişleri genelge yayımladı, işte kalem kalem tam normalleşme adımları! Başlangıç 1 Temmuz'da         
10:06
Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı Taylan Antalyalı'nın giydiği tişört sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
09:53
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
08:24
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan olay yaratacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı         
07:40
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü         
00:47
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti         
21:33
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! Çevredekiler ne yapacağını bilemedi         
19:02
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 12:18:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yere Tek Bir Çöp Dahi Değmeyecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement