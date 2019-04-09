Son Dakika Haberleri: Başkan Aktaş, mazbatasını aldı

Başkan Aktaş, mazbatasını aldı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir'in elinden aldı.

Başkan Aktaş, mazbatasını aldı, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir'in elinden aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:34 

Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi
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