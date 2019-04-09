Başkan Aktaş, mazbatasını aldı
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir'in elinden aldı.
Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir'in elinden aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:34
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