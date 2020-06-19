Başkan Aktaş: Millet Bahçesi'ni 18 dönüm büyütüyoruz - Son Dakika

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara'da bakanlıklar düzeyinde yaptığı görüşmelerin detaylarını yaptığı basın toplantısında anlattı. Başkan Aktaş, "Açılış töreninde Cumhurbaşkanımız da Bakanımız Murat Kurum'a 'burası biraz küçük olmuş' gibi bir söylemi olmuştu. Bu nedenle 42 dönüm olan millet bahçesine 18 dönüm alan daha katıyoruz" dedi.

Bursa'yı daha yaşanabilir kent haline getirmek amacıyla Ankara'ya sık sık ziyaretlerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı görüşmelerin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı. En son geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüştüğünü belirten Başkan Aktaş, yine geçen günlerde Ankara'da bazı bakanlarla görüşüp, Bursalıların yıllardır beklediği önemli yatırımlara onay aldı.

Başkan Aktaş, Bursa'da önemli bir dönüşüme yol açacak 7 konuyu düzenlediği basın toplantısında anlattı. Toplantıya Bursa Milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel, Atilla Ödünç, Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı.

MİLLET BAHÇESİ BÜYÜYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ankara ve İstanbul temaslarına ilişkin ilk müjdesi, geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla hizmete açılan eski stadyum alanındaki millet bahçesi ile ilgili oldu. Hemen yanındaki spor salonu ve yüzme havuzunun da yıkılarak, bu alanın millet bahçesine ilave edileceğini belirten Başkan Aktaş, "Açılış töreninde Cumhurbaşkanımız da Bakanımız Murat Kurum'a 'burası biraz küçük olmuş' gibi bir söylemi olmuştu. Konuyu Cumhurbaşkanımıza ifade ettim. İnşallah spor salonu ve yüzme havuzunu 31 Temmuz'a kadar yıkıp, 42 dönüm olan millet bahçesine 18 dönüm alan daha katıyoruz. Tabii Bursaspor'umuzla beraber oradaki spor salonundaki hatıraların yaşatılması için de bir çalışmamız olacak. Burayla alakalı süreci seri şekilde başlatacağız" dedi.

'HANLAR BÖLGESİNDE YIKIM BAŞLIYOR'

Başkan Aktaş'ın vizyon projelerinden biri olan ve geçen yıl Kasım ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bursa ziyaretinde müjdelenen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi çevresinin açılmasıyla ilgili proje için de tarih verildi. Hanlar Bölgesi projesinin konuyla ilgili ilgisiz herkesi çok heyecanlandırdığını ifade eden Başkan Aktaş, "İnşallah 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ilk binalarımızın yıkımını gerçekleştireceğiz. İlk binalar diyorum çünkü bu sayı 5 olabilir, 7-8 olabilir. Yıkım 18-22 Ağustos olabilir ama 31 Ağustos'u geçmeyecek. Görüşmelerimiz sürüyor. Kamu binalarıyla ilgili anlaşmalar yapıldı, özel binalarla ilgili anlaşma yaptıklarımız var. Bu projeden Cumhurbaşkanımız da ciddi heyecan duydu. Bu konunun orayı tarih adasına çevirecek bir konu olduğunu kendisi de ifade etti" diye konuştu.

'T2'DE İHALE EN GEÇ 31 AĞUSTOS'TA'

Başkan Aktaş, genel seçimler, ardından yaşanan döviz türbülansı ve müteahhit firmanın Bakanlığa yaptığı tasfiye talebi yüzünden son 2,5 yıldır fazla mesafe alamadıkları T2 tramvay hattında da sürecin hızlanacağını söyledi. Bu süreçte cadde sakinlerinin sorunlarının giderilmesi, üst geçitlerin tamamlanması noktasında bazı çalışmalarının olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Toplamda 8100 metre uzunluğunda ve 700 metresi yer altında olan bir hat. Bu hattın tamamlanarak, T1 hattı ile entegre edilmesi için süreci hızlandırdık. İkmal ihalesi en geç 31 Ağustos 2020'ye kadar bitecek. 2021 sonu itibariyle de hiçbir eksiği, aksağı kalmaksızın T1'e entegre ederek hizmete açmak istiyoruz" dedi.

ÜÇ YENİ MİLLET BAHÇESİ

Başkan Aktaş, konuşmasında 3 yeni millet bahçesinin daha müjdesini verdi. Özellikle Çelik Palas Otelinin arkasındaki 39 dönüm alan üzerine yaklaşık 30 yıl önce yapılan ve atıl halde kalan ek binaların kaldırılacağını dile getiren Başkan Aktaş, binaların 30 Eylül 2020'ye kadar yıkılacağını vurguladı. Bölgede ticari rantın yüksek olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, hiçbir ticari ranta yol açmadan alanı millet bahçesi olarak Bursa'ya kazandıracaklarını açıkladı.

Yine Doğanbey TOKİ konutlarının bulunduğu alana kazandırılacak millet bahçesi yapım ihalesinin en geç 31 Ekim 2020'ye kadar gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Aktaş, hem Yıldırım hem de Osmangazi ilçesini yakından ilgilendiren Gökdere Millet bahçesi ile ilgili projenin 20 güne kadar bitirileceğini, 31 Aralık 2020'ye kadar da ihalesinin yapılacağını vurguladı.

BEY SARAYI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Osmanlı'nın ilk sarayı olan ve halen üzerinde Orduevi bulunan Bey Sarayı'nın gün yüzüne çıkarılması ile ilgili çalışmalarda da sona geldiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa. Osmanlı'nın ilk sarayı da Bey Sarayı. Şu an orduevinin olduğu alanda. Bununla alakalı süreç de başladı. Bu konudaki destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanımıza, Genelkurmay Başkanımıza ve kuvvet komutanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Orduevi buradan taşınacak ve şehir adına önemli bir adım atılacak. Bununla ilgili tarih vermedim, ancak süreç başladı" dedi.

Başkan Aktaş, Bursa'ya dair müjdelerinin bunlarla sınırlı olmadığını kültür, sanat, turizm ve kentsel dönüşüme dair önemli önemli bazı gelişmeler olduğunu ve bunları da yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı. Bursa'nın Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu, şiirlere şarkılara konu olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu ruhaniyetli şehre bir iz bırakmaktan başka bir derdimiz ve heyecanımız yok. Bunun için fitne fesat yapmadan, farklı mahfillere sapmadan hedefimize odaklandık ve canla başla çalışıyoruz. Baki kalan şu kubbede hoş bir seda bırakmaktan başka hiçbir niyetimiz yok" diye konuştu.