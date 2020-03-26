Başkan Aktaş moral verdi - Son Dakika

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Başkan Aktaş moral verdi

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "evde kal" çağrısına uyarak sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla buluşarak soruları cevapladı.

Başkan Aktaş moral verdi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "evde kal" çağrısına uyarak sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla buluşarak soruları cevapladı. Resmi başkanlık konutundan yapılan canlı yayına katılan Başkan Aktaş, korona virüse karşı Bursa'da gerçekleştirilen faaliyetler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.


Bu sürecin geçici olduğunu hayatın eskisi gibi devam edeceğine dikkat çekerek hemşehrilerine moral veren Başkan Aktaş, "Bu süreci sıkıntısız atlatırsak eskiden olduğu gibi her alanda dolu dolu yolumuza devam edeceğiz" dedi. Öğrencilerin abonman haklarının da okulların açılmasıyla birlikte kartlarına yükleneceğinin müjdesini veren Aktaş, Şehir Hastanesi'ne Görükle ve Yüksek İhtisas bölgelerinden sağlık çalışanları için ücretsiz ek seferler düzenlediklerini açıkladı. Korona virüs sebebiyle bir çok vatandaşta gereksiz yere her gün araç yıkama hastalığının hasıl olduğuna dikkat çeken Aktaş, son yüzyılın en kurak 5. mevsimini yaşadığımızı hatırlatıp "Tedbirli olalım derken başka sıkıntılara da sebebiyet vermeyelim" dedi.


Bakanlığın "evde kal" çağrısına uyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesaplarından aynı anda yapılan canlı yayında Bursalıların sorularını yanıtladı. Aktaş canlı yayını izleyen binlerce hemşehrisine tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünden (korona virüs) Bursalıları korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını anlattı. Büyükşehir Belediyesi olarak sokakların ilaçlanması hususunda sürecin ilk gününden bu zamana kadar sabah saat 04.00'e kadar devam eden çalışmayla Selahaddin Camileri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla alakalı olan yerlerde dezenfektasyon çalışmaları yaptıklarını belirten Aktaş, "Açık alanlar, kullanılan parklar, ortak alanlar, 1 milyon insanın ulaşımını temin ettiği raylı sistem ve otobüsler başta olmak üzere tüm ulaşım araçlarımızla alakalı olan dezenfektasyon çalışmalarımızı halen rutin olarak devam ettiriyoruz" diye kkonuştu.


"Her gün araç yıkatmak gibi bir hastalık hasıl oldu"


Ülke olarak son 100 yılın en kurak mevsimin yaşandığını hatırlatan Başkan Aktaş, korona virüs süreciyle birlikte araç yıkamalarla ilgili ciddi kuyruklar oluştuğunu, herkeste abartılı bir şekilde araç yıkama isteği olduğunu söyledi. Aracının üzerinden virüs bulaşma endişesi olanlara seslenen Aktaş, "Böyle bir şey söz konusu değil. Bunu söyleyeyim. Ayrıca su açısından son 100 yılın en kurak 5. mevsimini yaşıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok ama su tüketiminde anormal artışlar var. Onu söylemek istiyorum. Hemşehrilerimizden bu konuda özellikle duyarlı olmalarını istirham ediyorum. Lüzumsuz bir şekilde her gün araç yıkatmak gibi bir hastalık hasıl oldu ki bunu özellikle burada söyleme ihtiyacı hissettim. Bir taraftan tedbir alırken diğer taraftan başka bir sıkıntıya sebebiyet vermeyelim" dedi.


"Fırsatçıları ihbar edin biz gereğini yapalım"


Kolonya, dezenfektasyon malzemesi, maske gibi ürünleri saklayıp fahiş fiyatlara satanları şikayet etmeleri hususunda bir kez daha uyaran Başkan Aktaş, "15 Temmuz darbe kalkışması ve deprem felaketlerinin olduğu farklı tarihlerde de birilerinin bu işleri suistimal ederek fırsatçılığa çevirmek istediğini gördük. Ben tüm vatandaşlarımızı tenzih ediyorum ama bu manadaki olaylara mahal vermemek adına da yine Emniyetimiz, Jandarmamız ve Zabıta ekiplerimize müracaat edilmesi gerektiğini özellikle burada hatırlatmak istiyorum. 65 yaş üstü denetimleri bu ekiplerimiz bir taraftan dışarıdan devam ettirirken diğer taraftan da maalesef bu dönemde belirli konulardaki ihtiyaçların çok fazla olması hasebiyle kolonya, dezenfektasyon malzemesi, maske ve buna benzer malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarını duyuyoruz. Ben vatandaşlarımızdan birilerinden kulaktan dolma bilgileri vermelerinden ziyade adres vermelerini istiyorum. Özellikle adres vererek bunu yapmalarını istiyorum. İlçe belediye başkanlarıyla da genel sekreterimiz vasıtasıyla toplantılar yaptık. İlçe belediyelerimizi de bu manada yönlendirdik. Özellikle bu konulardaki şikayetlerin tespitleri Ticaret İl Müdürlüğümüz ile birlikte yapılırsa, tutanakları tutulursa bakanlık nezdinde gerekli müracaatlar yapılacak ve bu kişiler en ağır şekilde cezai müeyyideye uğrayacaklar" dedi. Başkan Aktaş, Bursa'da maske yokmuş, sıkıntı varmış gibi bir algı yapıldığını bunun doğru olmadığını da belirterek bu konuda herhangi bir sıkıntının olmadığını sözlerine ekledi.


Sağlık personeline ücretsiz ek sefer


Ulaşımla alakalı gün gün, saat saat değerlendirmeler yaptıklarını anlatan Aktaş yoğun olan bölgelerden sağlık çalışanları için ücretsiz ek seferler düzenlediklerini belirtti. Sabah ve akşam saatlerinde belirli yoğunluk sebebiyle T1 ve T3 hatlarını iptal ettiklerini anlatan Aktaş, "Biz T1 ve T3 hattımızı geçici olarak iptal ettik. T1 yerine Salı gününden itibaren otobüs takviyesi yaptık. Bunun yanında Yüksek İhtisas'tan direk Şehir Hastanesi'ne ve Görükle bölgesinden yoğun bir sirkülasyon olduğu için Şehir Hastanesi'ne direk sağlık personeli için sabah ve akşam saatleri olmak üzere ilave ücretsiz saatler ekledik" dedi.


Toplu ulaşımdaki mesafeli oturma düzenini sabah saatlerindeki yoğunluk sebebiyle otobüs takviyeleriyle sorunsuz bir şekilde devam ettirdiklerini belirten Aktaş, "Şunu ifade edeyim ulaşım ile ilgili rakamlar yüzde 83-84 düştü. Zaten bizim günlük 95-100 bin 65 yaş üstü sayımız vardı. Doğal olarak bu rakam sıfırlandı. Ama yeniden söylüyorum örneğin vatandaş kemoterapi alacak, bir yere gitme zorunluluğu var, hayati bir süreç yaşıyor bu gibi durumlarla alakalı biz gereken yardım ve destekleri yapıyoruz. Metro ve diğer yerlerde de dezenfektasyon çalışmaları devam ediyor. Takviye araçlarda veriliyor vatandaşlarımızın mesafeli oturarak bu süreçte dikkatli olmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.


"Abonman hakları öğrencilere geri verilecek"


Korona virüs riskine karşı okulların tatil edilme süreciyle birlikte başlayan öğrencilerin abonman haklarının okulların açılmasıyla birlikte her öğrencinin kendi kartına yükleneceğini belirten Aktaş, bu konuda sıkıntı yaşanmayacağını dile getirip öğrencilerden müsterih olmalarını istedi. Bir vatandaşın park ve bahçelerin neden kapanmadığı şeklindeki sorusuna da cevap veren Başkan Aktaş, "Biz şu ana kadar yaptığımız hiçbir uygulamayı kendi kafamıza göre yapmıyoruz. Tamamen talimatlar doğrultusunda bakanlıklarımız, valiliğimiz nezdinde oluşturulan koordinasyon gurupları eşliğinde yapıyoruz. Eğer bu manada farklı bir istek öneri söz konusu olursa biz bu konuda gereğini yaparız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Fakat şuan için böyle bir uygulama söz konusu değil. Biz yeter ki kişisel anlamda kendi kişisel hijyenimize dikkat edelim. Sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.


Hayvanat bahçesinden çocuklara canlı yayın


Evde ve ailemizle birlikte hayatta kalalım çağrısını bir kez daha yineleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, evde kalan çocuklarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının geliştirdiği "EBA" uygulaması ile alakalı özel bir parantez açmak istediğini söyledi. Teknoloji devi Almanya'nın bile bu uygulamayı tam olarak yapamadığını belirten Aktaş, "Sayın Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum. Türkiye muazzam bir iş başardı bu konuda. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bir taraftan derslerine devam ederken bir taraftan da onların gönüllerince vakit geçirmeleri içinde Türlü türlü uygulamaları hayata geçiriyoruz. İşte onlarla alakalı tiyatroyu ayaklarına getirdik. Hayvanat bahçesinin farklı noktalarından dün itibariyle canlı yayınlara başladık. Ben istiyorum ki biran evvel bu sıkıntıyı aşalım. Huzur gerçekten evde ve bu dönemi bir istirahat dönemi olarak düşünsün değerli hemşehrilerimiz. Ben Türkiye olarak en güzel şekilde bu süreci aşacağımıza inanıyorum ticari faaliyetlerimizde sosyal yaşantımızda eskisinden daha güzel bir şekilde devam edecektir inşallah" diye konuştu.


"Sağlığa yapılan yatırımların karşılığının ne olduğunu hep birlikte görüyoruz"


Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bile virüs karşısında sağlık sistemlerinin çöktüğünü ifade eden başkan Aktaş, "Türkiye'de son 15 yılda sağlık alanında yapılan yatırımların bu gün karşılığının ne olduğunu hep birlikte görüyoruz" dedi. Aktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkuyla oluşturulmuş Şehir Hastaneleri başta olmak üzere sağlıkla alakalı yatırımların bu gün nereye geldiğine Allah'a hamd olsun gurur duyarak bakıyoruz. Ben buradan tüm hekimlerimize, hemşire arkadaşlarımıza, tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Onlar için ne yapsak azdır. Allah onlardan razı olsun. Gerçekten her birini kucaklayasımız var. Hepsi canlarını dişlerine takıp büyük bir mücadelenin içerisindeler. Bunun yanında Ülkemizde son yıllarda sağlıkla ilgili yatırımların karşılığının ne olduğunu hep birlikte görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Umrecilere seslendi


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak umrecilere de seslenen Aktaş, "Güzel bir ibadeti Allah herkese nasip etsin. İbadeti yerine getirdiniz. Bunu bakanımız başta olmak üzere herkes bağırarak söylüyor. Lütfen 14 günlük karantina sürecini evinizde ya da ilgili yerlerde geçiriniz. Kurallara uyunuz belirli adımlar var. Bunları muhakkak surette yerine getirin. Bu bir vebaldir. Dolayısıyla özellikle yurt dışı bağlantılı olanlar yurt dışından gelenlerle alakalı bu sürecin takip edilmesi lazım. Her bir vatandaşımıza düşen sorumluluklar var bu noktada. Ben vatandaşlarımızın büyük bir duyarlılık gösterdiklerini görüyorum. Şehir olarak biz bu konuda çok rahatız. Çok ta mutluyum. Biraz canlar sıkılmış olabilir, biraz piknik yada gezi özlemiş olabiliriz ama daha güzel günler geçirebilmek, daha fazla ticaretimizi arttırabilmek, daha fazla sosyalleşebilmek, daha fazla kültürel sanatsal ve sportif anlamda yeni aktivitelere varabilmemiz için öncelikle sağlıklı olmamız gerekiyor. Sağlıklı insanlar bunu yapabilir. Bursalı hemşehrilerimizin çok dikkatli olmaları gerektiğini burada ifade etmek istiyorum. Lütfen evlerinde kalmaya devam etsinler. Kurallara uysunlar 112 ve 153 diğer hatları gereksiz kimse meşgul etmesin. Ben yürekten inanıyorum bundan sonrada hayat devam edecek. Bu süreci sıkıntısız atlatırsak her alanda dolu dolu eskiden olduğu gibi yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:29 Kaynak: İHA

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