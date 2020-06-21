Başkan Aktaş'tan anlamlı ziyaret - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, engelli olmasına rağmen eşi ve çocuklarıyla birlikte kayınpederinin de geçimini sağlayan 60 yaşındaki Mustafa Şahin'e 'Babalar Günü' nedeniyle sürpriz ziyarette bulundu.38 yıl önce yaşadığı trafik kazası nedeniyle omurilik zedelenmesine bağlı felç geçiren ve belden aşağısı tutmayan Mustafa Şahin, Başkan Ataş'ın eşi Sevinç Aktaş'la birlikte gerçekleştirdiği ziyaret ile duygulu anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Millet Mahallesi'ndeki ziyarette tüm babaların gününü kutladı. Mustafa Şahin'in 'başından geçen talihsiz olaya rağmen' hayata tutunmayı başardığını, evlatlarını yetiştirdiğini ve ailesine sahip çıktığını belirten Başkan Aktaş, "Mustafa abimiz bununla da sınırlı kalmamış. Hayır-hasenat, özellikle de engelli bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında aktif rol almış. Bu manadaki hizmetleri nedeniyle kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizler de fedakarlıklarının bir sonucu olarak kendisini ziyaret etmeye karar verdik. Başta Mustafa abimiz olmak üzere tüm babalarımızın günü kutlu olsun" dedi.

Başkan Aktaş'ın ziyaretinden büyük keyif aldığın belirten Mustafa Şahin ise Büyükşehir Belediyesi'nin evde bakım hizmetlerinden yararlandığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden 'düzenli olarak' pansuman hizmeti aldığını, tansiyonunu ölçtürüp serum taktırdığını söyleyen Şahin, "Eğer hastanın durumu ağırsa, hemen kamu hastanesine bilgi veriliyor. Tüm bu hizmetler nedeniyle sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diye konuştu. Engelli vatandaş Mustafa Şahin, konuşmasında, Bursa'da yaşayan birçok engellinin 'kendisinin yönlendirmesiyle' Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarından yararlanarak meslek sahibi olduğunu da dile getirdi.

Şehit babasına kutlama

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Babalar Günü nedeniyle Diyarbakır'da şehit düşen Nazmi Ayyıldız'ın yine Millet Mahallesi'nde bulunan evini de ziyaret etti. 2 yıllık uzman çavuş olan ve 10 Ocak 2016 tarihinde Sur ilçesinde girdiği çatışmada hayatını kaybeden Bursalı Şehit Nazmi Ayyıldız'ın babası Suphi Ayyıldız ile görüşen Başkan Aktaş'ın ziyaretine eşi Sevinç Aktaş da eşlik etti. - BURSA