Son Dakika Haberleri: Başkan Aktaş'tan bayramda anlamlı kutlama
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Aktaş'tan bayramda anlamlı kutlama

31 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı'nda, Batman ve Hakkari Çukurca'da askerlik yapan Kadir Dursun ve Mehmet Öztürk'ü telefonla arayarak bayramlarını kutladı ve "Hayırlı tezkereler" diledi.

Başkan Aktaş'tan bayramda anlamlı kutlama, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı'nda, Batman ve Hakkari Çukurca'da askerlik yapan Kadir Dursun ve Mehmet Öztürk'ü telefonla arayarak bayramlarını kutladı ve "Hayırlı tezkereler" diledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 11 ayın sultanı ramazan ayının ardından coşku ve neşeyle yaşanan Ramazan Bayramı'nda, evlerinden uzakta, vatani görevini yapan erleri de unutmadı. Bursa'da Ramazan Bayramı boyunca, kent dinamikleriyle bir araya gelen, vatandaşlarla bayramlaşan, birlik ve beraberlik mesajlarıyla gönülleri fetheden Aktaş, Batman ve Hakkari Çukurca'da askerlik yapan askerleri telefonla arayarak hal ve hatırlarını sordu, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Anlamlı bayram kutlaması sosyal medya hesaplarında paylaşılan Başkan Aktaş, "Bayramda ailesinden uzakta Batman ve Hakkari Çukurca'da askerlik görevini ifa eden Kadir Dursun ve Mehmet Öztürk kardeşimizi arayarak bayramlarını kutladım. Bu vesile ile askerlik vazifesini yapan bütün Mehmetçiklerimiz ile kıymetli ailelerinin bayramını canı gönülden kutluyorum" açıklamasını yaptı.

Bayramda aldıkları sürpriz telefonlarla hem sevinen, hem de duygusal anlar yaşayan askerler ise mutluluklarını ifade ederek, Başkan Aktaş'ın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Bu samimi anlar, görüntüleri izleyen vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:35 Kaynak: İHA
Hakkari, Batman, Bursa, Çukurca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 1 yaralı Karısını öldürmeden önce masaj yaptırmış Karısını öldürmeden önce masaj yaptırmış Son Dakika! Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:06:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Aktaş'tan bayramda anlamlı kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]