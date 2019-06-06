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Başkan Aktaş'tan bayramda anlamlı kutlama

1 saat önce

Başkan Aktaş'tan bayramda anlamlı kutlamaBURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı'nda, Batman ve Hakkari Çukurca'da askerlik yapan Kadir Dursun ve Mehmet Öztürk'ü telefonla arayarak bayramlarını kutladı ve "Hayırlı tezkereler" diledi.

Başkan Aktaş'tan bayramda anlamlı kutlama
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı'nda, Batman ve Hakkari Çukurca'da askerlik yapan Kadir Dursun ve Mehmet Öztürk'ü telefonla arayarak bayramlarını kutladı ve "Hayırlı tezkereler" diledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 11 ayın sultanı ramazan ayının ardından coşku ve neşeyle yaşanan Ramazan Bayramı'nda, evlerinden uzakta, vatani görevini yapan erleri de unutmadı. Bursa'da Ramazan Bayramı boyunca, kent dinamikleriyle bir araya gelen, vatandaşlarla bayramlaşan, birlik ve beraberlik mesajlarıyla gönülleri fetheden Aktaş, Batman ve Hakkari Çukurca'da askerlik yapan askerleri telefonla arayarak hal ve hatırlarını sordu, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Anlamlı bayram kutlaması sosyal medya hesaplarında paylaşılan Başkan Aktaş, "Bayramda ailesinden uzakta Batman ve Hakkari Çukurca'da askerlik görevini ifa eden Kadir Dursun ve Mehmet Öztürk kardeşimizi arayarak bayramlarını kutladım. Bu vesile ile askerlik vazifesini yapan bütün Mehmetçiklerimiz ile kıymetli ailelerinin bayramını canı gönülden kutluyorum" açıklamasını yaptı.
Bayramda aldıkları sürpriz telefonlarla hem sevinen, hem de duygusal anlar yaşayan askerler ise mutluluklarını ifade ederek, Başkan Aktaş'ın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Bu samimi anlar, görüntüleri izleyen vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.
Başkan Aktaş'tan bayramda anlamlı kutlama
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:31 Kaynak: İHA
Hakkari, Batman, Çukurca, Ramazan Bayramı, Yerel
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