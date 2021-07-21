21 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Başkan Aktaş'tan birlik beraberlik vurgusu

BURSA - Pandemi nedeniyle son 3 bayramdır online olarak düzenlenen AK Parti Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma töreni, bu kez yoğun bir katılımla yüz yüze yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma töreni, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun bir katımla gerçekleştirildi. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Muhammet Müfit Aydın ve Atilla Ödünç, ilçe belediye başkanları, İl Kadın Kolları, Gençlik Kolları, geçmiş dönem milletvekilleri, geçmiş dönem belediye başkanları, meclis üyeleri, farklı siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

Yaptıklarımızı dünya görüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi nedeniyle 3 bayramdır uzaktan yapılan bayramlaşmanın bu bayram tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah'a hamdolsun Akdeniz'de de Ortadoğu'da da Afrika'da da Azerbaycan'da da en son Kıbrıs'ta da verdiğimiz mücadeleyi bütün dünyada görüyor. Dolayısıyla yaşanan bu sıkıntılara rağmen başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, devletimizin desteği, beraberinde başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere farklı belediyelerimizin imkan ve kaynaklarıyla bu süreci en hafif şekilde atlatmanın hesabı ile hareket ettik. Köln Belediyesi'nin bir tost ekmeği arasına sıkıştırılmış peynir parçasıyla bu süreci geçiştirmeye çalıştığı dönemde Allah'a hamdolsun erzak kolileriyle, hijyen paketleriyle, pazar fileleri ile kira muafiyetleri ile su indirimleri ve farklı çalışmalarla bu süreci vatandaşımızın lehine mümkün olduğu kadar hafifletmeye çalıştık. Bu zorlu sürece rağmen birliğimizi ve beraberliği kaybetmememiz gereken bir dönemdeyiz" dedi.

Sorumluluğumuz büyük

Konuşmasında bayram sabahı 37 farklı ülkeden gelen 76 yabancı öğrenci ile yaptığı kahvaltıda yaşanan diyalogları anlatan Başkan Aktaş, "Balkanlardan, Afrika'dan, Asya ülkelerinden, Uzak Doğu'dan hatta Rusya'dan eğitim için gelen öğrencilerimiz var. Onlara "Neden Türkiye'desiniz? " diye sordum. Ekseri hepsinin söylediği 2 kelime var. Birincisi; "İslamiyet'in en güzel yaşandığı, en güvenli ülkelerden bir tanesi Türkiye olduğu için biz buradayız". İkincisi ise "Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanınız, güçlü bir yönetiminiz, güçlü üniversiteleriniz var. Biz buradan istifade etmek için geldik". Bu sözler üstlendiğimiz sorumluluğu bizlere bir kez daha gösteriyor" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçak, Devlet eski Bakanlarından Faruk Çelik, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Salman, AK Parti Bursa kurucu İl başkanı Şevket Orhan, törene katılan Bursa Milletvekilleri ve Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, tüm partililerin bayramını kutladı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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