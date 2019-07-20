Son Dakika Haberleri: Başkan Aktaş'tan dev maratona start
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Başkan Aktaş'tan dev maratona start

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bin sporcunun katıldığı Uludağ Ultra Maraton'un startı, Başkan Alinur Aktaş tarafından verildi.

Başkan Aktaş'tan dev maratona start, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bin sporcunun katıldığı Uludağ Ultra Maraton'un startı, Başkan Alinur Aktaş tarafından verildi.

Aralarında 12 ülkeden 50 profesyonelin de yer aldığı yaklaşık bin maratoncu, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uludağ Ultra Maratonu'nda buluştu. Yarış, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı törenle, Uludağ Kurbağakaya'da etkinlik için oluşturulan platformdan başladı. 5 farklı kategori, 4 farklı etapta 3 gün olarak planlanan organizasyonda maratoncular, 2. Oteller Bölgesi'ne teleferikle ücretsiz taşındı. International Trail Running Association (ITRA) tarafından da onaylanan parkurları tamamlayanlar, her bir parkur için belirlenmiş uluslararası puanların yanı sıra birçok sponsorluk ödülünün de sahibi olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Uludağ Ultra Maraton'u düzenleyerek uluslararası nitelikte bir organizasyona daha imza attıklarını ifade etti. bine yakın kayıtlı sporcu ile dev bir hinterlandın oluştuğunu, etkinliğin hem sporu tabana yayma hem de Bursa'nın tanıtımına katkıda bulunma hedeflerini taşıdığını söyleyen Başkan Aktaş, "Dünyanın dört bir yanından sporcuların katılımıyla, Uludağ Ultra Maraton'u gerçekleştiriyoruz. 1 genel klasman ve 5 farklı yaş kategorisinde yapılan uzun soluklu yarışlarda, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Norveç ve İran'ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden 50 profesyonel ultra maratoncu da yer alıyor. Organizasyonun en uzun etabı 100 kilometreden oluşuyor" diye konuştu.

Maratoncuların Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan gibi değerli turizm lokasyonlarından geçerek hem zorlu hem de keyifli bir parkur izleyeceğini vurgulayan Başkan Aktaş, "100, 66, 30 ve 13 kilometrelik etapları ile sporcuları ağırlayan maraton, Bursa'nın spor turizmine de önemli katkılar sağlayacak. Yarın da inşallah ödül törenimizi gerçekleştireceğiz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA
Alinur Aktaş, Uludağ, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:47 Kaynak: İHA
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