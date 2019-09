Başkan Aktaş'tan dostluk maçında 'hat-trick'

Bursasporlu profesyonel eski futbolcular, Büyükşehir bürokratlarıyla dostluk maçında bir araya geldi. Farkındalık oluşturmak maksadıyla düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Başkanı Mesut Mestan'ın da oynadığı karşılaşma, 6-6 eşitlikle sona erdi. Başkan Aktaş, maçta 3 gol kaydetti.



Özlüce Bursaspor Tesisleri'nde çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmada takımlar, 6-6 berabere kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, rakip takım kadrolarında yer aldı ve karşılıklı 3'er gol kaydetti. Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile Bursaspor Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Ahmet Suphi Evke de dostluk maçı heyecanına ortak olan isimler oldu. Karşılaşma sonunda Başkan Aktaş ile sporculara baklava ikram edildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Bursaspor'un şehrin en önemli değeri olduğunu kaydederek, başkan-teknik direktör-kulüp olarak bu sezon iyi bir hava yakaladıklarını söyledi. En büyük temennilerinin Süper Lig'e dönmek olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Çünkü Bursaspor, şampiyonluklar yaşamış, mazisi ve müthiş taraftarı bulunan bir takım. Farkındalık oluşturmak adına geçen hafta Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynamış ve kazanmıştık. Engelli kardeşlerimizi bu maçta misafir etmiş, onlara STK'lar eliyle Bursaspor formaları dağıtmıştık. Çok güzel bir tablo yaşadık. Bu akşam da Bursaspor'a yıllarca emek vermiş, hizmet etmiş sporcu kardeşlerimizle birlikte yine farkındalık oluşturmak adına müsabaka gerçekleştirdik. Bu güzel organizasyona imza atanlara çok teşekkür ediyorum" dedi. Bursaspor'a herkesin sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Bu forma satın almak olur, sponsorluk olur, sms atmak olur. Her düzeyde takımımız için yapacak bir şeyimiz olduğuna inanıyorum" diye konuştu. Başkan Aktaş, bu hafta oynanacak Osmanlıspor maçını da alarak, ligin ilk 4 haftasında dördüncü galibiyeti yaşamak istediklerini ifade etti.



"Bursaspor gözbebeğimiz"



Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ise, "Bursaspor bizim gözbebeğimiz. Zirve yürüyüşünde birlikte olmak, dikkat çekmek için buradayız. Kaybolan ümidimizi diriltmek, şehri kenetlemek için buradayız. 1 numaralı markamız Bursaspor'dur. Onun için herkesi, bu güzel atmosfere davet ediyoruz" şeklinde konuştu.



Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da Başkan Aktaş ile Mestan'a teşekkür ederek, "Bursaspor için gereken ne varsa, sorumluluk alanım içerisinde her şeyi yapacağıma dair söz veriyorum. Her iki başkanımız da zaten çok destek veriyorlar. Hep birlikte her şeyi başarabiliriz" ifadelerini kullandı.



Bursaspor Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Suphi Evke de Başkan Aktaş'a Bursaspor'a verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Başkan Aktaş'ın kamuoyuna verdiği mesajların şehrin Bursaspor etrafında kenetlenmesine neden olduğunu ifade eden Evke, "Biz de eski futbolcular olarak bu organizasyonda pay sahibi olduğumuz için mutluyuz. Bursaspor'a bugün olduğu gibi her zaman sahip çıkmaya hazırız" açıklamasında bulundu. - BURSA