Başkan Aktaş'tan gençlere "Biz Türkiye'yiz" mesajı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Yakın Dönem Fikir Adamları' programı nedeniyle bir araya geldiği gençlere, geleceklerine dair hedef belirlemeleri ve bu hedef doğrultusunda da heyecanla çalışmalarını tavsiye etti. Etkinlikte, "Biz Türkiye'yiz" mesajı verildi.

Bursa'yı fiziki olarak yenilerken, aynı zamanda birbirinden özel kültür ve sanat etkinliklerini de vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, okullarda, gençlere yönelik konferans ve söyleşilerle gençlere ışık tutuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Yakın Dönem Fikir Adamları' temalı program, Fethiye Dörtçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki konferans ile başladı. Şair ve Yazar Metin Önal Mengüşoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı programda, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un yaşamı ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Mengüşoğlu'nu öğrencilerle birlikte ilgiyle izledi. Gençlerin yoğun sevgi seliyle karşılanan Başkan Aktaş, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, kıymetli şairlerimizden Metin Önal Mengüşoğlu'ndan dinledik. Öğrencilerimizle birlikte bu sohbetten feyiz aldık" dedi.

"Hedefleriniz olsun"

Başkan Aktaş, öğrencilere tavsiyelerde de bulunarak, "Gençlerimizin geleceğe dair hedefleri ve hayalleri olmalı. Okuyup dinleyerek öğrenerek, hayata kendilerini çok iyi hazırlamalılar. İçinde insan sevgisi olan, kararlı, samimi, ülkesine bağlı, milli ve manevi değerleri konusunda hassas gençlere ihtiyacımız var. Gençlerimizi hayata daha güzel hazırlayabilmek için bizler de heyecan duyuyoruz ve bu konuda da çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Değerlerine sahip çıkmalarını tavsiye ettiği gençlere, yaşamlarında başarılar dileyen Başkan Aktaş, etkinlikte "Biz Türkiye'yiz" mesajı verdiklerini de sözlerine ekledi. Programın ardından BESAŞ'ın ürünleri de gençlere ikram edildi.