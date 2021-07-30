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Başkan Aktaş'tan gözü yaşlı kadına yardım eli - Son Dakika

Başkan Aktaş'tan gözü yaşlı kadına yardım eli

30.07.2021 09:24
Başkan Aktaş'tan gözü yaşlı kadına yardım eli, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında eşyalarını kaybettiği için gözyaşlarına boğulan kadın için harekete geçeceklerini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında eşyalarını kaybettiği için gözyaşlarına boğulan kadın için harekete geçeceklerini açıkladı. Başkan Aktaş, "Gözyaşlarını Bursa'dan paylaştık. Hissettiğin yükü de hafifleteceğiz evellallah. Kaybettiğin çeyizlerinin yerine yenilerini biz koyacağız" dedi.

Türkiye'nin cennet bölgelerinde meydana gelen yangınlar tüm ülkeyi gözyaşlarına boğarken, yangın bölgesinden gelen görüntüler yürek burkmaya devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında, evinin yandığını gören bir kadının feryatları ise birçok insanı derinden etkiledi. Talihsiz kadın gözyaşları içinde telefonun diğer ucundaki kişiye, "Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı" diye feryat etti. Görüntüler birçok kişiyi derinden yaralarken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kadının üzüntüsüne sessiz kalamadı. Başkan Alinur Aktaş, mağdur olan kadına yardım edeceklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

"Gözyaşlarını Bursa'dan paylaştık"

"Giden bir şey yok güzel ablacığım Allah'ın izniyle" diyen Başkan Alinur Aktaş "Siz sağ olun yeter. Gözyaşlarını Bursa'dan paylaştık. Hissettiğin yükü de hafifleteceğiz evellallah. Kaybettiğin çeyizlerinin yerine yenilerini biz koyacağız. Senin emeğini karşılamaz ama olsun. Yeter ki sizin canınız sağ olsun" ifadelerini kullandı. - BURSA

Başkan Aktaş'tan gözü yaşlı kadına yardım eli

Manavgat, Antalya, Mevla, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Aktaş'tan gözü yaşlı kadına yardım eli - Son Dakika


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